Eestis avastati eelmisel aastal 129 ohtlikku toodet

Tarbijakaitse- ja tehnilise järelvalve ameti kommunikatsioonijuht Britt-Heleen Kandimaa tutvustas "Terevisiooni" stuudios ohtlikuks tunnistatud tooteid ning selgitas, mil moel need tarbijale ohtlikud on. Tema sõnul avastati Eestis eelmisel aastal 129 ohtlikku toodet.

Eestis tuvastati eelmisel aastal kõige rohkem ohtlikke ehteid, Euroopas kõige rohkem kosmeetikatooteid.

"Ohtlike ehete puhul on tegemist erinevate ehetes sisalduvate ohtlike ainetega nagu plii, kaadmium või nikkel, mille piirmäära ei tohi ületada. Kui pliid on ehtes liiga palju ja see koguneb kehasse, võib see kahjustada närvisüsteemi ning olla ohtlik rasedatele ning imetavatele emadele. Kaadmiumi puhul jääb see kehasse kogunedes meie luudesse ja neerudesse ning võib tekitada vähki. Kui nikkel on kõrvarõnga sees ja rõngas läbistab kõrva, võib tekkida allergiline reaktsioon," selgitas tarbijakaitse- ja tehnilise järelvalve ameti kommunikatsioonijuht Britt-Heleen Kandimaa.

Vihje lastele mõeldud puslemati kohta tuli tarbija poolt, sest tootest eraldus tükke. Kuna toode on mõeldud alla kolmeaastastele lastele, siis nendele toodetele on veel eraldi väga ranged reeglid. "Testimisel tehakse nende toodetega erinevaid katseid, neid väänatakse ja pillutakse ehk jäljendatakse tegevusi, mida laps võiks nendega teha," lisas Kandimaa.

Tihti kasutatakse testimisel väikest plastikust silindrit, mis on justkui lapse kõri ning kui testimise käigus leitakse, et tootest eralduv tükk sealt torust läbi mahub, tähendab see, et laps võib selle alla neelata ja võib tekkida lämbumisoht.

"Üks lapse pesemiseks mõeldud toode jõudis meie vaatevälja tänu tarbijale, kelle laps määris seda oma nahale ning seisis küünlaleegile liiga lähedal, toode süttis ning laps sai sellest põletushaavu. Kuna pesemisvaht asus pudelis, siis oli sellel suur tuleoht. Toode on nüüd kogu Euroopas keelatud," ütles Kandimaa. "Ohtlike led-lampidega, mida eelmisel aasta testisime on see mure, et kui nad panna elektrisüsteemi, võivad nad tekitada häiringuid teiste elektriseadmete töös ja samuti raadiosides."

Pooled Euroopas ohtlikuks tunnistatud toodetest on toodetud Hiinas.

Kandimaa sõnul peavad toote tootja või edasimüüja ohtliku toote kas müügilt eemaldada, kui võimalik, mingid osad välja vahetama ja kindlasti tarbijat hoiatama. "Kõige karmim sanktsioonidest on toote tagasikutsumine, kus kliendil on võimalus toode poodi tagasi viia ja ta saab oma raha tagasi. Nõuded kehtivad nii tootjale kui ka edasimüüjale."

Tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve ameti kodulehelt saab kõiki Eestis ohtlikuks tunnistatud tooteid vaadata.