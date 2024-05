Hara sadama perenaine: külastajad ütlevad meile, et ärge siin midagi muutke

4. mail kuuendat korda toimuval avatud kalasadamate päeval saab uudistada Hara sadama allveelaevabaasiosa, minna paadiga Hara saarele Tallinna kilude sünnipaika ning külastada ehedat näitusemaja, kus lisaks kahele temaatilisele näitusele saab kogeda ehtsat nõukogude-aegset stilistikat. Sadama perenaine Elis Eesmäe rääkis "Terevisioonile", et turistide sõnul ei tohiks nad siin midagi muuta, sest just nii ongi kõige ägedam.

"Avatud kalasadamate päeval 4. mail saavad huvilised soetada pileti ja minna Hara sadamas giidituurile, et avastada sadama allveelaevabaasi osa ja minna paadiga Hara saarele, mis on kuulus oma Tallinna kilude poolest, mis esimest korda just Hara saarel tee plekkpurki leidsid," ütles Hara sadama perenaine Elis Eesmäe.

Nädalavahetusel olid Hara sadamas ka esimesed paatidega kalamehed, kes on oma hooaega alustamas. "Loodame, et homme saab osta ka kalameeste värskelt püütud kala. Kella kaheksast algab meil ka kalapüügivõistlus, kes tahab, saab oma oskusi ja õnne proovile panna."

Sadamas asuvas väikeses majakeses on kahel korrusel ka kaks näitust, mis on kõikidele külastajatele avatud. "Külastajad kiidavad sadama ja saare ehedust ning ütlevad, et palun ärge muutke siin midagi, sellisel ehedal kujul ongi kõige ägedam. Eriti välisturistid ei olegi kogenud sellist päris nõukogude-aegset stilistikat," lisas Eesmäe.