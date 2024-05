Aednik: muru liigirikkus aias on ilus ja loodusele väga vajalik

Botaanikaaia vanemaednik Liivi Mäekallas rääkis "Terevisioonis", et loodusel on hädasti vaja, et meie aedades oleks liigirikkust ja mitmekesisust. Tema sõnul võiks golfimuru kasutada näiteks maja ees ning liigirikas lilleniit võiks lokata maja taga.

"Ilusa muru saamiseks peaks praegu muru õhutama ja väetama. Kui rehaga suurem sodi ära koristada, siis see on ka juba väga hea. Iga inimene otsustab ise, kas ta tahab muru sisse sammalt või ei taha. Muru saab õhutada nii kaua, kuni see ei ole veel kasvama hakanud," ütles Tallinna Botaanikaaia vanemaednik Liivi Mäekallas.

Tema sõnul on samblast jagusaamine päris keeruline, sest sambla levimine on millegi tagajärg, aias on kas liiga varjuline, liiga niiske või seal on muru jaoks liiga vähe toitaineid. "Kõige lihtsam on osta muruväetist samblaeemaldiga ja külvata seda, sammal muutub pruuniks ja siis tuleb pruun sammal muru seest ära kraapida See on aga lühiajaline, mida peab kogu aeg kordama ja kas seda tööd on vaja teha kogu aias, võib olla mõnes väiksemas kohas."

Aias on ilus ikkagi muru liigirikkus. Kõige klassikalisem on ristik, mis on muruseemnega segatud. "Ristik on selles mõttes hea, et tema juure küljes on mügarbakterid, mis seovad õhust lämmastikku ja selle võrra on muld juba toitainerikkam ja väetama nii väga enam ei peagi."

Murust on võimalik leida veel siniseid sillasid, harilikku lõokannust, kirgaslille, nurmenukku, kõrget priimula. "Just mitmekesisus aias on see, millele tasuks rõhuda. Loodusel on hädasti vaja, et aedades oleks liigirikkust ja mitmekesisust. Golfimurust ei peaks täielikult loobuma, jätame selle näiteks maja ette, siis tulebki see erinevus väga hästi välja," lisas Mäekallas.

Praegu on muru külvamiseks veel sobilik aeg. "Kui muru tahate parandada või uuesti külvata, siis ilma niiskuseta see ei tärka nii hästi, sest kevadeti on niiskust pigem vähem ja seepärast võiks juurde kasta. Kui me aga räägime lilleniidust, mis on tavaliselt looduslik, siis seepärast ma soovitangi külvata suve teisel poolel, siis hakkab muru ise tärkama ja me ei pea sellega eraldi vaeva nägema."

Mäekallas soovitas külastada Elurikka haljastuse kataloogi. "Sealt saab inspiratsiooni ja nii mõndagi põnevat oma aeda valida."