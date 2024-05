Eurovisiooni vaheesinejana astub üles kahekordne võitja Johnny Logan

Esimest korda võitis Logan lauluvõistluse 1980. aastal looga "What's Another Year", teist korda viist ta võidu koju 1987. aastal looga "Hold Me Now".

Muusiku sõnul on tal ülimalt suur au taas Eurovisiooni lavale astuda. "Rootsi on võitnud seitse korda, nagu ka Iirimaa. See, et mul paluti veel viimast korda oma riiki esindada, on midagi väga suurt. See on minu jaoks eriline ja ma olen väga tänulik kõigile, kes selle otsusega seotud olid," sõnas Johnny Logan.

Eurovisiooni poolfinaalid toimuvad 7. ja 9. mail ning lauluvõistluse suur finaal leiab aset 11. mail.