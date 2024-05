Uue muusika reede | Elephants from Neptune, Emily J, Kerli, Dua Lipa jt

Taas muusikaliselt rikkalik nädal, kus tuli olulisi albumeid nii kodumaalt – uus Röövel Ööbik! – kui ka rahvusvaheliselt. Ka singlisaak on mitmekülgne, mille hulgas on mitmeid lugusid, mida kuuleme tõenäoliselt tuleval suvel väsimatult kõigist raadiojaamadest.

Oopus "Ilmaneitsi"

Oopuse värskes singlis kõlavad karja kutsumisest inspireeritud vokaalid ja Eesti torupill koos süntesaatoritega. "Eestlased on loodusrahvas, kes ikka ilma ennustanud ja loitsudega-lauludega seda mõjutada püüdnud. "Ilmaneitsi" on meie uus Oopus loits, mis teeb olemise alati kuumaks," sõnas bändi liige Johannes Ahun.

An-Marlen & Boipepperoni "Umbne"

"Umbne räägib minu - ja julgen ka arvata, et Boipepperoni - argipäevast ning võtab kokku meie albumi loomisprotsessi," avas loo tagamaid An-Marlen. Boipepperoni nõustus ning täiendas, et lugu räägib muusiku tavalisest päevagraafikust, mis võib tunduda väga intrigeeriv. "Reaalsuses võib see olla aga sama rutiinne kui iga teine töö, omade tõusude-mõõnadega."

Röövel Ööbik "Sun Ray Moon"

Ansambel Röövel Ööbik avaldas uue albumi "Transcend", mis on nende esimene kauamängiv pärast 2009. aastal ilmunud plaati "Ringrada". Värskel albumil löövad teiste seas kaasa Edith Karlson, Vaiko Eplik, Eliann Tulve ja Mart Avi.

Transcent by Röövel Ööbik

Elephants from Neptune "Shodown"

Ansambel Elephants from Neptune andis välja uue läbialbumi "III". "Elevantide uus EP on jõuline, energiline ja kirglikult lärmakas. Meie esimesed kaks EP-d olid bändi jaoks vabastav kogemus - nii nagu ka käesolev plaat. Toona tegime asju puhtalt sisetunde pealt ja ega selles osas ei ole küll eriti midagi muutunud. Välja arvatud see, et Linnul on uus kitarr," rääkis Robert Linna.

Grete Paia "Kadus käest"

Grete Paia kirjutas uue loo koos Gevin Niglase ja Oleksii Ponomarenkoga, produktsiooniga tuli appi Steven Ilves. "Mõnikord kipume elus illusioone looma ja mälestusi moonutama. Otsid ja igatsed selle mingi kättesaamatuse järgi… Lõpuks, nagu elus ikka, tasub mõningatele asjadele lihtsalt käega lüüa ja minna lasta. Rohkem tuleks püüda praeguste hetkede võlu nautida," rääkis Paia.

Genialistid "Söön väljas"

Ansambel Genialistid andis välja oma viimase uue loo, mis on salvestatud 2006. aastal Riias ja miksitud ja masterdatud 2024 Erko Laurimaa poolt.

Night Tapes "Projections"

Ansambel Night Tapes andis välja uue singli, mis jõuab ka nende juuni alguses ilmuvale lühialbumile. "Projektsioonid on suhtluses tavalised – mõneti on need isegi informatsiooni kiirteed, sest huvi hõlmab alati mingisugust projektsiooni. Siiski on hea olla valvas, et suhtluses inimestega pikaajaliselt me ei hakkaks lihtsalt suhtlema oma ideega sellest inimesest. Samuti ei tohiks kasutada sõna "projektsioon" selleks, et õõnestada teiste inimeste reaalsusi. Pigem on õigem seda sõna kasutada tagasivaates, sest hetkes on kasulikum ja põnevam uskuda oma tundeid," selgitas bändi liige Iiris Vesik.

Triin Niitoja "Mr Tennessee"

Triin Niitoja värske singel on inspireeritud Nashville'ist, kus ta ka ise kolm aastat elas. "Annet on Nashville'is palju, kuid ellu jäävad need, kes sealset hommikust-õhtuni kestvat melu endal liialt nautida ei lase, sest muusikud alustavad esinemisi juba varajastel hommikutundidel ja baarid on terve päeva vältel kuni öötundideni täis tantsu keerutavaid lõbusas meeleolus rahvast," ütles ta.

Kerli "The Art of Being Alone"

Kerli avaldas uue singli peagi ilmuvalt albumilt "Oversoul". Värske lugu on ood üksi olemisele, pala põhineb Kerli enda kogemusel ja teadlikult praktikal valides elada pikka aega eraldatuses.

Dua Lipa "End Of An Era"

Dua Lipa avaldas oma kolmanda albumi, mis on tema esimene kauamängiv pärast 2020. aastal ilmunud plaadi "Future Nostalgia". Värske albumi taga seisavad lisaks Dua Lipale veel Danny L Harle, Kevin Parker, Andrew Wyatt ja Ian Kirkpatrick.

Kendrick Lamar "Euphoria"

Viimaste aastate suurim räpitüli ei näita vaibumise märke, nüüd võttis Kendrick Lamar asja suurelt ette ja pani kokku kuueminutilise loo "Euphoria", kus Drake'i suunas visata nooli igast võimalikust suunast.

Sia "Immortal Queen (feat. Chaka Khan)"

Eelmisest Sia popalbumist on möödas kaheksa aastat, värskel albumil "Reasonable Woman" löövad kaasa näiteks Labrinth, Chaka Khan ja Paris Hilton. Produtsentidena lõid kaasa ka Jesse Shatkin, Greg Kurstin, Jim-E Stack, Jasper Harris ja Benny Blanco.

Willow "Home (feat. Jon Batiste)"

Willow Smith andis välja oma kuuenda albumi, kus vaatab julgemalt ka džässi suunas. Tema esimesel albumil pärast 2022. aastal ilmunud kauamängivat "Coping Mechanism" löövad kaasa ka Jon Batiste ja St. Vincent.

Tiina Adamson "Sabatäht"

Uus artist Tiina Adamson avaldas oma esimese singli "Sabatäht", mille ta kirjutas koos Kaarel Eno Raua, Hyrr Innokent Vainola, Liisa Tali ja Uku Kübaraga. Loo miksis ja masterdas Hyrr Innokent Vainola.

Maris Pihlap & Reket "Kui sa vaid teaks"

Maris Pihlap selgitas, et tema esimene eestikeelne lugu "Kui sa vaid teaks" on võimalusena teha kummardus artisti tugevalt inspireerinud Lõuna-Aafrika juurtega muusikažanri amapiano kõlale. "Ühel hetkel avastasin, et minu varasemast loomingust leiab amapiano'ga omajagu sarnasusi ning otsustasin sellesse maailma rohkem süveneda," selgitas ta.

Lonitseera "Tagurpidi tee (feat. Andre Maaker)"

Kaisa Kuslapuu kirjutas selle loo seitse aastat tagasi, enda sõnul ühe hingetõmbega. "Eks laululoojad on läbi aegade ikka kasutanud oma loomingut valuvaigistina, kui elus toimuvad suured muutused," sõnas Kuslapuu. "Ei jää muud üle, kui edasi minna, aga ühe laulu võrra julgemana."

Lissy "U & Me (feat. Blanco Mario)"

Lissy (kodanikunimega Liisbet Keevallik) avaldas uue loo, mis valmis koostöös produtsent Steven Ilvesega ning Küproselt pärit DJ Blanco Marioga. "Lugu räägib elamisest, selle kõige otsesemas mõttes. Elada elu täpselt nii nagu mina soovin. Lasta endal südamest naerda kui ka jõgesid nutta. See räägib vabaduse tundest, kuuvalgel, tähtede all ja vihma käes tantsimisest, unistuste püüdmisest, võimaluste kinni haaramisest," selgitas ta.

Emily J "Annaks (Veel)"

Emily J andis välja oma esimese eestikeelse singli, mille ta kirjutas koos enda noorema õe Elis Jürgensi ja produtsent Steven Ilvesega. "Emakeeles kirjutamine on mulle alati olnud raskem kui inglise keeles. Vahet pole, kas kirjutan iseendale või mõnele teisele eesti artistile. Samas kui sõnad lõpuks õigesti ritta saavad, on minu jaoks rahulolutunne tuhat korda suurem kui võõrkeeles kirjutades", kinnitas ta.