Eurovisiooniks valmistuv Lancelot murdis varbaluu: pean lihtsalt hakkama saama

Lancelot naeris, et tegi varbale viga väga glamuursel moel – lõi selle kodus vastu lauajalga ära. "Eestis olles ma arsti juures ei käinud, sest ma guugeldasin ja öeldi, et sellega ei ole midagi väga teha, isegi kui see katki on. Olen siin longanud ja seda ise kinni sidunud. Esimesel lavaproovil, mis toimus teisipäeval, vaatas kohalik arst selle üle ja ta ütles ka, et ega siin midagi väga teha ei ole, pean lihtsalt hakkama saama. Aga see läheb paremaks, mul on selline tunne, et läheb paremaks," kinnitas muusik.

Reedel toimub 5miinuse ja Puuluubi teine proov Eurovisiooni laval. ETV elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi kinnitas, et Puuluubi mehed, kelle esinemiskingad teel Malmösse kaduma läksid, lavale paljajalu minema ei pea, sest lennukompanii on kadunud kohvri üles leidnud.

Esimest korda olid Eesti muusikud Eurovisiooni laval teisipäeval. Lanceloti sõnul möödus kõik hästi. "Ausalt öeldes ehmatati meid lava suurusega kuidagi ära. Öeldi, et see on ilmatuma suur ja vinge. Vinge on see küll, aga see suurus just –läksime sinna ja mõtlesime, et ei olegi nii suur lava tegelikult, kas just päris Unibet Arena, aga enam-vähem. Täitsa okei on, saame hakkama," rääkis mees.

Kuigi lauluvõistluse avaüritus toimub sel pühapäeval, on artistide graafik juba praegu päris tihe. "Me oleme siin viiendat päeva ja vabu momente loeme tundides, mitte päevades. Selles suhtes on ikka korralik andmine," märkis Lancelot.