Maasik: näituse olulisim töö on Vabbe bordellistseeni kompositsioonikavand

Kumu näitus "Moraalihoidjad ja naised kirglised" uurib, kuidas erinevad kunstnikud seksitööd oma piltidel on kujutanud.

"Seksitöö teema on 20. sajandi alguse Eesti kunstis väga populaarne. See tundus põnev visuaalne materjal, mida pole Eesti kunstiajaloos just väga palju uuritud, seega see hüüdis väikese näituse järele," ütles näituse kuraator Magdaleena Maasik.

"Üks olulisemaid töid siin näitusel on Ado Vabbe 1912. aastal loodud kompositsioonikavand, mis kujutab bordellistseeni ja seda on peetud esimeseks bordellistseeniks Eesti kunstiajaloos. Pildil on näha mehe fantaasiakujutelma, kus kolm alasti naisterahvast on valmis rahuldama nende vahel kiiresti lahtiriietuvat meest."

Maasiku sõnul on näitusel ennekõike tähelepanu all Eesti kunstnike looming prostitutsiooni kujutamise kõrgajal 1920–1930-ndatel aastatel. "Kokku on näitusel üle 50 teose, kus kujutatakse nii seksitöötajaid, aga ka kupeldajaid, bordellipidajaid ja eri tüüp kliente."

"Valdavalt vaadati seksitööd läbi meesperspektiivi ja esitleti seda meesvaataja jaoks. Naistüübid olid piltidel kas väga seksualiseeritud, objektistatud ning võisid varieeruda ihaldusväärsest naistüübist groteskse ja õudsa, haigusest lehkava jubeduseni või naisdeemonini. Samas oli naiskunstnikel tihti palju inimlikum vaade sellele ametile. Nemad nägid naises kui oma sookaaslases inimest, kes teeb lihtsalt oma tööd," kommenteeris Maasik.

Seksitöö oli tol ajal Eestis lubatud ja seaduslikult päris karmilt reguleeritud. "Regulatsioonid puudutasid eelkõige naissoost seksitöötajaid, kellele anti kollane pilet, mis tähendas, et nad pidid ennast politseis arvele võtma, pidid sundkorras käima tervislikus kontrollis, samuti pidid nad alati teada andma, kui nad kuskile kolisid. Seksitööd tehti toona tänavatel, bordellides, restoranides, lokaalides ja mujalgi."