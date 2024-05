Puuluubi uued esinemiskingad läksid Malmösse lennul Reikopi kohvrist kaduma

Marko Reikop jõudis Malmösse ning tema kohvrisse pakitud Puuluubi uhiuued esinemisjalatsid läksid lennufirma süül kaduma. Reikop rääkis "Ringvaates", et mehed ise peavad seda pigem heaks endeks ning harjutavad iga päev uusi tantsusamme, sest rezii tõttu tuli tantsusammudesse muudatusi teha.

Marko Reikop pidi Puuluubini toimetama meeste uhiuued esinemisjalatsid, kuid kahjuks läks Reikopi kohver lennufirma süül kaduma ning jalatseid ei ole senini üles leitud. "Puuluubi mehed ise peavad seda pigem heaks endeks, sest nende sõnul on eurolaval paljajalu tantsides ennegi see võistlus võidetud," ütles Reikop.

Reikopi sõnul on Malmö uhkelt Eurovisiooni ehteis, väljas on 20 kraadi sooja. "Eurovisioon toimub Malmös juba kolmandat korda, mina ise olen siin teist korda," lisas Reikop.

Reikop on juba jõudnud ka Puuluubi ja 5miinusega juttu ajada ning esimesi lavamuljeid kuulda. "Lava on meeste sõnul suurepärane, nad tunnevad ennast seal turvaliselt ja koduselt ning on kogu tehnilise poolega rahul," ütles Reikop.

Kuna režii tõttu tuli tantsusammudes muudatusi teha, on nad rentinud tantsustuudio ning võtavad eraldi tantsutrenne. "Uued pöörded on vaja selgeks õppida ning seda käiaksegi nüüd iga päev usinalt harjutamas," lisas Reikop.

Puuluup ja 5miinust postitasid sotsiaalmeediasse klipi, kus nad poolpaljalt eurolugu laulavad. "Esimese tunni ajaga jõudis klipp poolpaljaste Puuluubi ja 5miinuse meestega 100 000 jälgijani, nii et tasus ennast paljaks võtta," muheles Reikop.