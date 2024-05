Tiktokist kadunud Universal Musicu artistide looming jõuab rakendusse tagasi

Plaadifirma Universal Music eemaldas oma artistide muusika Tiktokist selle aasta veebruaris, sest pooled ei suutnud uues litsentsilepingus kokkuleppele jõuda. Plaadifirma nõudis, et Tiktok maksaks artistidele ja laulukirjutajatele suuremat tasu, millega aga platvorm toona nõus polnud.

"Tiktok üritab üles ehitada muusikapõhist äri ilma muusika eest õiglase tasuta," teatas plaadifirma toona.

Nüüdseks on pooled uues litsentsilepingus kokku leppinud. Uus leping lubab Universali artistidele ja laulukirjutajatele paremat tasu ning paremat kaitset tehisintellekti eest.

Kokkuleppe tulemusel naaseb Tiktoki muu hulgas Taylor Swifti, Drake'i ja Adele'i muusika.

"Muusika on Tiktoki ökosüsteemi lahutamatu osa ja meil on hea meel, et leidsime Universal Music Groupiga ühise tee," sõnas Tiktoki tegevjuht Shou Chew.

Millal Universal Musicu artistide looming Tiktoki tagasi jõuab, pole veel teada.