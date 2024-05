Viiendat korda Brasiiliast õppusele lendav reservist: see on minu kohus

"Minu militaartaust sai alguse sellest, et olin 1992. aastal noorkotkas. Mul on Pärnu kodus sahtlis isegi noorkotkapilet numbriga 002. Ülikooli ajal olin päris pikalt Tallinna maleva akadeemilises malevkonnas. Sõjaväes teenisin Pärnu üksikjalaväepataljonis, kust saadeti mind lahingukooli nooremseersandi kursusele. Sealt edasi läksin lahingukooli aspirantuuri. Ajateenistuse lõpus sain lipniku auastme," meenutas ettevõtja Kristjan Akkermann, kes on reservõppustel osalenud alates 2019. aastast.

Kuna tema töölaad võimaldas kaugtööd, kolis Akkermann Brasiiliasse elama. "Brasiilias olin kinnisvaraportaalis tooteomanik ja laenufirmas äriarhitekt."

"2019. aastal määrati mind uuesti reservi. See oli ikka paras ettevõtmine tulla Brasiiliast Eestisse reservõppustele, 24 tundi kestis reis kokku. Kui kutse tuli, olin ikkagi rõõmus, sain rutiinist välja, nüüd on juba viies õppekogunemine käimas."

Akkermanni abikaasa on brasiillanna, kes suhtub õppustesse väga positiivselt. "Kõik saavad aru, et see on kodanikukohus ja tuleb tulla. Eks see on abikaasa jaoks natuke ikka ebamugav, et ma ei saa alati kõnedele vastata ja mingid asjad tuleb tal endal ära teha, sel ajal kui ma õppustel olen."

Reservväelasena on Akkermann strateegilise kommunikatsiooni üksuses, sest sõda ei käi ainult lahinguväljal, vaid ka infoväljal. "Reservõppe kogunemine ei ole lihtsalt mingisugune tühjalt sõjamäng, vaid see on reaalne ettevalmistus väga reaalseteks olukordadeks. Meil ei ole väljamõeldud vastane, nagu võib olla kümme aastat tagasi, kui keegi ei julgenud seda veel kõva häälega välja öelda. Täna saame me juba mängida väga reaalsete olukordade vastu," lisas ta.

29. aprillist 6. maini toimub reservväelaste nädal, mille eesmärgiks on väärtustada reservväelaste rolli Eesti riigikaitse põhijõuna.