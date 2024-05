EBU ei luba Eurovisioonile Palestiina lippu kaasa võtta

Areenile on lubatud ainult osalevate riikide lipud. Lisaks on lubatud ka vikerkaarelipud, mis sümboliseerivad LGBT-kogukonda.

Need, kes püüavad kaasa tuua lippe või muid asju, mis võivad "eduka ürituse ära rikkuda", peatatakse sissepääsu juures, kirjutab väljaanne.

Jaanuaris teatas EBU, et nad ei kavatse keelata Iisraeli osalemist tänavusel lauluvõistlusel. Korraldaja otsus on keset Gazas toimuvat sõda palju vastukaja tekitanud. Seetõttu on järgmisele nädalale mitmeid meeleavaldusi planeeritud.