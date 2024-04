Ajalooprofessor Velmet: ma ei oleks iial uskunud, et meid viiakse vangi

Lõuna-California ülikooli ajalooprofessor Aro Velmet rääkis "Ringvaates", et rahumeelsete üliõpilaste ja õppejõudude arreteerimine oli täiesti põhjendamatu. Arreteerimishetkel õpilastega juttu ajanud Velmet poleks enda sõnul iial uskunud, et nad vangikongi viiakse.

USA suurlinnades toimuvad ülikoolide territooriumitel ulatuslikud meeleavaldused Palestiina toetuseks.

"Õpilased on olnud kolmapäevast saadik ülikooli territooriumil telklaagris, mille eesmärgiks on survestada ülikooli avaldama oma investeeringuid relvatööstuses, mida kasutatakse Gazas tsiviilisikute tapmiseks, survestada ülikooli katkestama neid sidemeid ja lõpetama vahetusprogramme Iisraeli ülikoolidega," ütles Lõuna-California ülikooli ajalooprofessor Aro Velmet.

Professori sõnul arreteeriti kolmapäeval Los Angelese politsei poolt 90 tudengit ja kolm õppejõudu, kelle hulgas oli ka tema.

"Minul ja rohkem kui 400 õppejõul, kes on allkirjastanud pöördumise ülikooli presidendile, on küsimus, miks selline arreteerimisaktsioon toimus. Minu hinnangul oli arreteerimine täiesti põhjendamatu, sest mingisugust ohtu avalikule korrale ei olnud. Paarsada inimest ülikoolilinnaku keskel skandeerisid, tegid joogaharjutusi, kuulasid erinevaid temaatilisi loenguid. Kõik oli väga rahulik, kuni tuli ülikooli administratsioon ja teatas, et kui me nüüd sealt ei lahku, oleme territooriumile sissetungijad. Suurem osa protestijatest lahkus, aga teised leidsid, et miks nad peaksid oma ülikooli territooriumilt lahkuma," selgitas Velmet.

Velmeti sõnul peaks protestijate arvates fookuses olema ikkagi üliõpilaste nõudmised. "Gazas on teatavasti kõik ülikoolid maatasa tehtud."

Arreteerimise hetkel seisis ta koos kolleegiga ja rääkis tudengitega. "Ma ei oleks iial uskunud, et meid viiakse vangi," ütles Velmet. "Minu ülikool tegi selle sammuga selge valiku. Pigem on need arreteerimised ajanud inimesi veel vihasemaks, toonud kaasa vastupidise reaktsiooni sellele, mida ülikool soovib, protestijaid on tulnud juurde ja aktsioonid on pigem laienenud. Mõned ülikoolid on hakanud üliõpilaste soovidele vastu tulema, aga ülikoolid käituvad väga erinevalt," lisas Velmet.