Cool D: kõige raskem periood ongi praegu

Uue albumi avaldanud Cool D ehk Priit Kolsar rääkis Vikerraadios, et kuna esimesed lood ja albumid said lõdva randmega tehtud, on tal nüüd tunne, et seisus kohustab ning täna peab rohkem sõnu valima, millest räppida. Isana valmistab ta oma peas ette ka vastust küsimusele, kui tema kaksikutest tütred tulevad aru pärima, miks ta sellised laulud on kirjutanud.

Cool D ehk Priit Kolsari uue albumi "Mõnuaine" lood mahuvad ajaperioodi kolm-neli aastat ja sai tema sõnul kokku pandud sellepärast, et riiulile olid kogunenud mõned lood, mida ta tahtis kuulajatega jagada ning seepärast kirjutas mõned päris uued lood ka juurde. "Mulle on öeldud küll, et minu lood on nooremaid mõjutanud hiphopi radadele," ütles Cool D.

"Esimese kasseti fonogrammide ettevalmistus ja kokkulõikamine toimus Tartu raadio stuudios, üht-teist tegin lisaks veel stuudios Helijälg, kus laulud said sisse räpitud," meenutas Cool D. "Minu kõige põhilisem mõjutaja oli ikkagi muusika, mida ma ise tol ajal tarbisin. See oli gängstaräpi algusajastu, sealt laenasin ja varastasin ideid."

Koolidiskode korraldamine oli ka tema tegevus keskkooli ajal. "Seal sa valdavalt mängitud ikkagi diskomuusikat. Minu hiphopi periood sai alguse siis, kui ma kooli lõpetasin, kooli ajal tegin selles vallas alles esimesi katsetusi."

Mis puudutab algusaja rahulikemaid lugusid, siis need olid Cool D sõnul valdavalt siiski erandid ja tihtipeale oli nende eesmärk pigem lihtsamini raadiosse pääseda. "Peas oli mõte, et ega nende rajude lugudega eetriaega eriti ei saa, ja nii oligi. USA albumitel, mis oli mu eeskujuks, oli sama tendents. Singlid olid pehmemad ja nendega pääses eetrisse, sellist joont sai täitsa teadlikult hoitud," ütles ta.

Paljud lood on tehtud stuudiovõtmes. "Mõne loo puhul oli ka nii, et ma ei suutnudki salmi järjest ühe hingetõmbega ära lugeda, ja see on siis loetud mitmes osas. Hiljem kontserdil sain aru, et seda on päris keeruline esitada samasugusel kujul nagu lugu albumil on. Gängstaräpiromantika oli iseenesest väga lahe lähenemine, lood ise olid souliliku kõlaga, aga tekstid rääkisid tulistamisest ja surmast, see on hiphopi omapära."

Cool D nooditundmine jäi sinna aega, kui sai muusikakoolis käidud. "Löökriistu olen niivõrd-kuivõrd mänginud, viimasel ajal siiski pigem mitte. Hiljem ikka kahetsesin, et muusikakooli pooleli jätsin," lisas ta.

Räpparil kasvavad kodus nelja-aastased kaksikud tütred. "Olen juba selles situatsioonis, kus pean hakkama vaikselt mõtlema selle peale, et kunagi tuleb see küsimus, et miks mul sellised lood olid. Ma olen juba vaikselt harjutanud, et sellele küsimusele tuleb ka vastus välja mõelda," muheles ta.

"Mu lugude sisu on kogu aeg muutunud, kõige raskem periood ongi praegu, esimesed lood ja albumid said väga lõdva randmega tehtud, aga nüüd on tunne, et seisus kohustab ja teemasid, millest on räpitud ja lauldud, on palju olnud ja vahel on keeruline, täna peab ka sõnu rohkem valima."

Cool D sõnul tekib tal vastuolu endaga, sest teatud asjadest ei taha, ei viitsi ja ei ole enam sobilik rääkida või räppida. "47-aastaselt võiks enda staatusele sobivaid tekste kirjutada ja siis hakkad mingil hetkel mõtlema, et kas mul üldse ongi vaja neid asju teha või ei ole."