Vikerraadio kevadpühal: 1. mai tähistamisest, Heinloo, Niitoja, Vadi, Kersna ja teised

Vikerraadio kevadpüha programm algab Margit Kilumetsa juhtimisel kell 7.15, kui Valgejõe Veinitalu perenaine Tiina Kuuler kõneleb sellest, milline oli tänavune talv viinamarjakasvatajatele. Seejärel aitab akadeemik Mare Kõiva järje peale kõik inimesed, kes päris täpselt ei tea, mida või miks me 1. mail tähistame.

Riigikogu liige ja endine jalgrattur Kristo Enn Vaga on heategevuslikul rattasõidul Tallinnast Kiievisse jõudnud oma eesmärgile üsna lähedale. Kas jalad peavad vastu ja ilm hoiab, saab kuulda kell 8.15.

Soome volbrikommetest, aga ka elust ülikoolilinnas Tartus pajatavad Eesti Maaülikoolis loomaarstiks õppivad Mari Söderman ja Jenna Rautio kell 8.35. Näitleja, lavastaja, maailmarändur ja osav käsitööline Kersti Heinloo tuleb "Vikerhommikule" külla kell 9.15.

Kakskümmend aastat on möödas ajaloolisest päevast, mil Eesti astus Euroopa Liitu. Ajakirjanik Hannes Rumm on kokku pannud nii temaatilise raamatu kui ka spetsiaalse telesaate ja ütleb kell 10.15, miks Euroopa Liiduga seotud teemad talle nii südamelähedased on.

Kell 12.05 algavas "Jutusaates" avab oma hinge kirjanik Urmas Vadi. Juttu tuleb kääbusseast, tantsuoskusest, edevusest ja edukusest, aga sellestki, miks 1990. aastate ameerika noortesari "Päästja koolikell" ta nutma ajas. Vadiga vestleb Piret Kooli.

Seejärel jõuab taas eetrisse Urmas Vadi kuuldemäng "Kääbussiga", mille keskmes on eestlaslik kemplemine ja mängud lubatavuse piiril.

Pärastlõunaprogrammis kell 15–18 on Andres Ojal külas Triin Niitoja, Vahur Kersna ja muusikud keelpillikvartetist M4GNET.

Õhtu lõpetab kell 23 algav "Luuleruum" aastast 2009, mis on pühendatud Lennart Meri teosele "Hõbevalge. Reisikiri tuulest ja muinasluulest".