Triin Niitoja: Nashville'i Music Row'l tantsivad inimesed hommikust õhtuni

"Ise elasin ka seal natuke aega ja tegin tööd. Sellest ka lugu inspireeritud sai. Võtsime Eestis ühe ägeda sarnase koha, Kidrakuuri, ja tegime seal ühe mõnusa, vahva, ägeda, vürtsika muusikavideo," rääkis Niitoja.

"Nashville on üks suur meelelahutuskeskus, seal algab muusika nii varajastel hommikutundidel. Ma mäletan, kui ma sinna esimest korda läksin, hommikul kell kümme jalutasin tänavatel ja iga meetri tagant on uus baar, kus kõlab elav muusika, inimesed tantsivad hommikul kell kümme," muljetas laulja.

Triin Niitoja "Mr Tennessee"

"Meie jaoks võib-olla väga ebatavaline, aga see oli kuidagi nii elurõõmus ja mõnus ja äge kogemus, et see on mulle sügavale südamesse jäänud. Seda oli nii vahva näha, et hommikutundidel lihtsalt tantsitakse, artistid mängivad hommikust õhtuni."

Kuigi artiste on palju, siis viljelevad nad Niitoja sõnul kõik küllaltki sarnast žanri. "Neil on kõigil suur sarnasus häälelt, stiililt. Olles eestlane ja seal jalutades tundsin ma, et ma olen isegi päris palju eristuv," rääkis laulja, kes astus Nashville'is ka ise lavale.

"Seal on hästi lihtne see, et sa lähed inimestega suhtlema, seal ei vaata keegi sind imeliku näoga ka. Ja läksingi, küsisin laval esinejalt, kas ma võiks ka natuke teha ja natuke ka tegimegi," rääkis Niitoja, kes tahab tulevikus kindlasti tagasi Nashville'i tagasi minna.

Triin Niitoja "Purpurpunane"