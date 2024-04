Telefonikelmi tabada aidanud mees: meie kodanikukohus on reageerida

Märtsi keskpaigas murdsid erariietes mehed Balti jaamas maha mehe, kes oli tulnud pettuse ohvriks naiselt raha vastu võtma. Telefonikelmid olid viinud 60. eluaastates Tatjana nõnda kaugele, et ta on nõus väidetava salaoperatsiooni paljastamiseks Narvast rongiga Tallinna sõitma ja pättidele raha üle andma. Kelmi plaanile tõmbas vee peale Tatjanaga juhuslikult samas rongis istunud Denis Bretsko, kes naise telefonikõnesid pealt kuulis.

"Esmalt kuulsin naise küsimust, et millesse teda mässitakse, et politsei juba otsib teda. See oli vestluse algus. Siis talle järjest helistati ja räägiti midagi. Ta tõrkus ikka korralikult, aga veidi hiljem sattus paanikasse ja ütles, et olgu," meenutas Bretsko, mis tema tähelepanu püüdis. "Mul tekkis mure. Sain aru, et see on mingi kelmus."

Vabakutselise valguskunstnikuna tegutsev Bretsko otsustas sekkuda, kuna pidi varsti rongist maha minema ja ei tahtnud prouat oma hädas üksi jätta. "Hakkasin selle naisega rääkima. Ütlesin, et kuulsin jutust, et teda kodus otsitakse. Soovitasin tal helistada töö juurde ja helistada ta pojale. Vestlesime edasi, ta hakkas asjast aru saama. Naine helistas igale poole, rääkis asjad selgeks. Mõtlesin, et igaks juhuks jään tema kõrvale, kuigi oli näha, et temaga on kõik korras, aga kartsin, et äkki helistavad uuesti, istun parem sealsamas. Nii me siis vestlesime."

Kui kelmid uuesti helistasid, tekkis Breskol mõte, et nad võiks vahele võtta. "Pole hea, kui sellised kelmid tegutsevad. Sosistasin talle, et veeretagu juttu edasi. Ta mõistis mind, samal ajal helistasin politseisse. Küsisin, kas neid huvitaks sellise kulleri tabamine. Minu imestuseks ütlesin nad kohe jah. Kirjutasin paberi peal küsimusi. Siis helistasin tema pojale, suhtlesin politseiga, andsin kogu info edasi. Kahjuks pidin väljuma üks peatus varem, lõpuni sõita ei saanud, kuigi tahtsin," kirjeldas ta.

20 minutit enne seda kui rong jõudis Ülemistesse, helistati Tatjana poja sõbrale Jevgeni Lvovile. "Mulle helistasid sõbrad, et meie sõbra ema on hädas ja on jäänud vaevalt 20 minutit ja rong peatud Ülemistes. Panin kiiresti riidesse ja olin varsti peatuses. Läksin rongi, leidsin sõbra ema Tatjana ja sõitsime koos Balti jaama."

Balti jaamas ootas juba ees Tatjana poeg abikaasaga. "Küsisin emalt, mida edasi teha kästi. Ema helistas neile, et saame kokku, annan raha üle. Selge, et raha võtsime emalt juba enne ära. Andsime raha mu naise kätte hoiule, hargnesime ja leppisime kokku, et kohtume siin selle kurjategijaga," rääkis naise poeg Andrei Kuznetsov.

Kelmid helistasid naisele mitmelt erinevalt numbrilt. "Ema mängis tublilt oma rolli lõpuni. Nad kutsusid ta pitsarestorani juurde. Jäime ootama musta jopega meest, kes pidi raha võtma," meenutas Lvov.

Läheduses varitsuses olnud politsei palus naise lähedastelt abi, et pätt kinni püüda. "Politsei ütles, et neil pole kedagi erariietes ja palus meilt abi. Olime nõus. Olime nende kaitse all ja teadsime, et nad on kohe kõrval. Kõigepealt võtsime ise mehe kinni ja siis juba aitas politsei edasi," rääkis Lvov.

Tatjanale appi tõtanud mehed kinnitasid, et hirmu nad ei tundnud. "Pigem hasart ja adrenaliin. Oli rohkem huvi asi lõpuni viia, mitte hirmu ega kõhklusi. Me olime kindlad, et saame ta kätte," lausus naise poeg. "Mina ei tundnud ka hirmu. See on meie kodanikukohus. Kõik peaks nii käituma," lisas Jevgeni Lvov.

Tatjana poeg nentis, et järgmine päev oli emale väga raske. "Sel päeval oli lihtsalt emotsionaalne, aga teisel päeval läks raskeks. Emotsioonid, peamiselt hirm ja häbi. Ebamugav on sõprade ja kolleegide, pere ja lähedaste ees. Aga hirm ka, sest kelmid avaldasid talle telefoni tugevat survet. See oli midagi hüpnoosi sarnast, sest rongisõit Narvas on ikka pikk, aga ema ütles, et oleks möödunud nagu viis minutit. Ta oli veidras seisus, nagu mingis hägus, ei mäleta peaaegu midagi. Teadvus hakkas selginema alles Tallinna lähedale jõudes, kui ta juba minuga rääkis. Siis oli ta adekvaatne," kirjeldas poeg.

Kelmi tabanud mehed rõhutasid kui ühest suust kui oluline on teiste suhtes tähelepanelik olla. "Märkaksid, kellega lähedased suhtlevad ja pikki kõnesid teevad. Et jälgitakse lähedaste seisundit, sest inimesed vahel ei saa ise arugi, mis toimub. Neid tuleb tähele panna ja muutustele kohe reageerida," rõhutas Kuznetsov.