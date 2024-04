Vildist kuulsuste meisterdaja: sellest võib hasarti sattuda

"Tahtmine hakata tuntud nägudega villanukke valmistama tuli siis, kui minu laps õppis Tartu kunstikoolis tekstiilikunstnikuks ja torkis kodus vildist kõrvarõngaid, mida ma nägin elus esimest korda. See oli nii huvitav, et tahtsin ka proovida ja proovisin kohe päid teha. Siis sattusin hoogu, tegin loomi ja igasuguseid tegelasi. Üks kord aga nägin lasteaias seina peal Heino Seljamaa teatrikuulutust, kus ta oli pildil suure laia kübaraga ja mõtlesin, et proovin teda teha," meenutas viltimise meister Karin Pihlik oma hobi algust.

Pihlik proovis ja saigi Seljamaa nukule ehtsa naeratuse. "Siis läks see hullus lahti ja hakkasin järest inimesi ette võtma, kes olid mulle muljet avaldanud kas suhtumisega inimestesse või oma tegudega. Igast näost leiad midagi iseloomulikku."

Vildist kuulsuste kujud Autor/allikas: ERR

Pihlik teeb pildi järgi ja see ei pruugi olla tänapäevane pilt, vaid võib olla ka aastate tagant. "Eri Klasi nuku tegin ma ühe raamatu pildi järgi, tollal mul arvutit polnudki. Arvutis saab pildi suuremaks teha."

Ühe nuku tegemiseks kulub paar nädalat, nii et saab ka muid asju teha. Kogu nuku pea on tehtud villast, mis on viltimisnõelaga tihedaks torgitud.

Päris palju teeb Pihlik nukke tellimustööna kingituseks. Sageli on tema nukud erinevates raamatukogudes näitustel.

"See protsess on nii huvitav, kui on siht silme ees, ja kui vaatad, et nüüd hakkab see naeratus tulema, siis muudkui teedki edasi. See on väga puhas töö, mida saab teha ükskõik kus," lisas Pihlik.