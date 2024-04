Marko Veisson: loodetavasti ei sünni Eurovisiooni laval kaost

Esmaspäeval lendas Eesti delegatsioon Malmösse, et valmistuda tuleval nädalal toimuvaks Eurovisiooni lauluvõistluseks. 5miinust ja Puuluup sõnasid ERR-ile antud intervjuus, et nüüdseks on aru saadud, mida senimaani valesti on tehtud ning Eurovisiooni lavale astumiseks ollakse 100-protsendiliselt valmis.

Korea sõnul on pundi suurimad Eurovisiooni fännid – Kohver ja Lancelot – juba Malmös kohal, et kõigilt autogramme võtta, vaadata, kuidas artistid kohale tulevad ja mis neil kõigil seljas on. "Kohver on eriti suur Eurovisiooni fänn," kinnitas Päevakoer ja lisas, et ka tal endal on mõnus ootusärevus sees. "Tahaks juba seal olla ja vaadata, mis see asi endast kujutab."

Marko Veisson avaldas, et just üleeile saadi aru, mida senimaani valesti on tehtud. "Kõik tuleb ümber teha. Peame hakkama Malmös jälle harjutama," tunnistas Päevakoer. "Võimalik, et peame oma teise ideega minema, et kõik seisavad statiividega ja siis vaatavad siiralt kaamerasse," sõnas Korea.

Veisson loodab, et kaost Eurovisiooni laval siiski ei sünni. "Meie poolt seda tõenäoliselt ei olegi väga, aga kuidas see, mida me oleme teinud, režiiga kokku läheb – see on see, mis seda kaose elementi võib tekitada," sõnas ta.

Alguse sisseastumisega on Päevakoera sõnul kõik korras. "Selle koha pealt muresid pole," sõnas ta. "Kui juba lugu pihta hakkab, siis on kõik korras," kinnitas ka Korea. Päevakoer lisas, et ennustaja kinnitas talle, et kõik läheb hästi, kuid kohta talle siiski ei julgenud avaldada. Veissoni sõnul loodetakse lõpetada esiviiekümne hulgas. "Osavõtt on tähtis ja ka võistluse lõpetamine – see on esimene asi," sõnas Korea.

Võitjaks ennustavad mehed ise Itaaliat, Šveitsi, Leedut või Horvaatiat. Ramo Teder pakkus ka Hollandit favoriidiks, kuid ülejäänud sellega ei nõustunud. "Pigem võidame meie kui Holland," sõnas Päevakoer. "Siin on nii kõvasid power-act'e kui ka power-ballaade – tõde peitub seal kuskil vahepeal," lisas ta.

"Seal võib väga huvitavaid tulemusi tulla, oleneb kui laiali hääled lähevad seal lõpus, võib mõni must hobune ka esile kerkida. Lõppude lõpuks sõltub sellest, mis seal kohapeal paistma hakkab. Me oleme näinud ainult eelpidudel võib-olla natuke üle poolte esitusi. Mida keegi päriselt pakub, seda ei tea," rääkis Veisson.

Kõige rohkem oodatakse, et võistlus juba läbi oleks ning soovitakse ka võidukarikat katsuda. "Läbi võiks juba saada see kõik juba, et tagasi koju minna," naeris Päevakoer. "Tahaks juba järelvaatamist," lisas Korea. "Tahaks kodus järelvaatamist sellest, kuidas meil läks hästi," nõustus Päevakoer. "Järelvaatamine on selline, et keegi ei tohi öelda tulemust enne ära – kõik peab üllatus olema," lisas Teder.

Eesti Laulu produtsendi ja Eesti delegatsiooni juhi Riin Vanni sõnul on ettevalmistused Eurovisiooniks läinud väga ladusalt. "Meil on väga äge ja professionaalne tiim, kes kõik on selle õnnestumise nimel kõvasti vaeva näinud. Lava-act tuleb väga tore. Esimest korda võttis Eurovisooni korraldustiim meie palvel võtta kaaluda mõtte, et me saame act'i alustada rahva hulgast. See on ajalooliselt erandlik ja selles mõttes ma arvan, et 5miinust ja Puuluup on valmis rokkima," rääkis ta.

"Ma ootan seda, et artistid saaks sellest väga ägeda kogemuse, et see oleks positiivne, sest võib-olla nad ei satu enam kunagi sellele üritusele. Selles mõttes peab sellest neile jääma väga äge mälestus," lisas Vann.

Videointervjuu Karmel Killandi ja Riin Vanniga:

ERR kinkis muusikutele kaasa erilised nahast käepaelad, mis on spetsiaalselt vaid neile kunstnik Kadri Kruusi poolt loodud. Lennujaamas anti need ka artistidele pidulikult üle. Talismanina mõeldud käepaeladele on sisse pressitud laulust võetud fraas, mis sobib kokku Eurovisiooni lavahetkega: "Meid kuulda on täna."

Lennujaamas muusikuid teele saatnud elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi sõnul on tänavuse esindaja puhul eriti rõõmustav, kuidas ühendatakse traditsioonid ja kaasaegne muusika. Tema sõnul on Eesti eriline riik, kus muusika on rasketel hetkedel alati inimesi ühendanud.

"Tunne on väga ärev, aga väga rõõmus ka, sest Eesti Laulu üks põhimõtteid on ju see, et see laul, mille me välismaale saadame 200 ja enama miljoni ette, rõõmustaks eelkõige eestlasi ennast. Kui ma nüüd kuulen, kuidas lasteaialastest vanainimesteni seda laulu kaasa lauldakse, tantsuliigutust tehakse, siis ma olen südamest rõõmus ja hoian muidugi väga-väga kõvasti härradele pöialt," sõnas Killandi.

Eurovisioonil 1996. aastast käinud Killandi sõnul on tänavune Eurovisioon eriline ka maailma hetkeolukorra tõttu. "Küsimus ei ole ainult Venemaa-Ukraina sõjas, vaid on ka veel Gaza ja Iisraeli konflikt, mis mõjutab lauluvõistlust, sest kõik riigid on esindatud. Aga ma väga loodan, et nii nagu on 68 aastat Euroopas olnud, sest see on vanim lauluvõistlus, siis vahelduseks võiks muusika olla see keel, mis meid ühendab ja inimestele jõudu annab."

Eurovisiooni poolfinaalid toimuvad 7. ja 9. mail. Eesti astub üles teises poolfinaalis.