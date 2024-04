Galerii: 5miinust ja Puuluup asusid Eurovisiooni poole teele

Eesti delegatsiooni ootab ees töine nädal, sest tulemas on mitmed proovipäevad ja eriüritused, mis kõik kulmineeruvad teise poolfinaaliga 9. mail. ERR kinkis muusikutele kaasa erilised nahast käepaelad, mis on spetsiaalselt vaid neile kunstnik Kadri Kruusi poolt loodud. Talismanina mõeldud käepaeladele on sisse pressitud laulust võetud fraas, mis sobib kokku Eurovisiooni lavahetkega: "Meid kuulda on täna."

Eurovisiooni esimene poolfinaal toimub 7. mail. Eesti astub üles lauluvõistluse teises poolfinaalis, mis leiab aset 9. mail. Eurovisiooni suur finaal toimub 11. mail.