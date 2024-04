Raadio 2 kutsub sünnipäevanädalal kuulajad saadet juhtima

1. mail sünnipäeva tähistav Raadio 2 alustab nädalat tavapärasest teistsuguste hommikutega, kus ärkajatest saavad äratajad. Nii liituvad "R2 Hommik!" saatejuhtide Margus Kamlati, Bert Järveti ja Jüri Muttikaga kolmel hommikul püsikuulajatest kaassaatejuhid, kes saavad raadiovõlusid proovida kella 9st kuni hommikuprogrammi lõpuni kell 10.30.



Esmaspäeval on rivis lohesurfar Reigo Tamm, teisipäeval tervitab kuulajaid tiktokker ja igapäevaselt harvesteriga metsas möllav Mirell Ruus, neljapäeval Läänemaal hooldekodusid juhatav Elle Ljubomirov.



Kui nädalale lükatakse hoog sisse kuulajate abiga, siis reedene päev on pühendatud Raadio 2 headele kaasautoritele ja kolleegidele. "R2 Päeva" saatejuhid Katrin Aarma ja Tarmo Lehari võõrustavad oma päevases saates teiste seas Eisi Mäeotsa, Simo Toodet, Marie Vaiglat, Sandra Saart, aga ka taustajõuna mägesid liigutavat Raadio 2 väljastaja Margus Müüri. Nädala viimaseks saateks puhutakse tolm maha ka "Reedeselt Draivilt" ja eetris on koos Marta Püssa ja Pille-Riin Karro.



Sünnipäeva ehk 1. mai eetri pühendab Raadio 2 parimale muusikale viimasest 30 aastast ehk eetris on Erik Morna erisaade "30 aastat hitte", mis valmis detsembris Aastahiti 30. aastapäeva puhul.

Raadio 2 programmi leiab lisaks raadiole ka veebist ning Eesti Raadio telefoniäpist. Põhikanali kõrval pakub R2 erinevaid muusikakanaleid, rockist popini ning taskuhäälinguna nii sõna- kui ka muusikasaateid. Teiste seas on taskusaadetena kuulatavad päevakajaline "Olukorrast riigis" (uus osa igal reedel) ning metal-muusikat mängiv "Metallion" (uus osa igal teisipäeval). Kõik R2 muusikakanalid leiab mugavalt R2 Extra keskkonnast ning Eesti Raadio äpist.