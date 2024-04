Tartu tudengipäevadel valiti parimaks tudengibändiks Rute

Kohtunik Henri Mäll ütles Rute kohta, et oli tunda, et tegemist on küpsevate karjäärimuusikutega. "Erinevus on enesekindluses, julguses ja puhtalt instrumentaalses oskuses," ütles ta ning lisas, et oli näha, et kõik bändid olid tulnud näitama, et nad väärivad siin olla.

Võitjabändi solist, mulluse superstaarisaate finalist Rute Trochynskyi tõdes, et esinemise tunne oli väga imeline. Solisti sõnul oli bändil laval omavahel väga hea energia. Ta ütles, et võidust kuuldes oli koosseis väga õnnelik. "Meile anti väga head tagasisidet ja oleme selle üle väga tänulikud, see tegi südame soojaks. Muusikud, kes on nii pikalt olnud professionaalsel tasemel ütlevad nii ilusaid ja siiraid asju meie kohta, kes me oleme alles noored ja verivärsked. See tõesti tähendas meile palju."

Lisaks peaauhinnale jagati välja veel erinevaid preemiaid. Publiku lemmikuks kuulutati samuti Rute. Kõige isikupärasema kaverdatud loo eest tunnustati bändi Wõnge. Kõige parema vokalisti preemia pälvis Brigita Josing bändist Avantyr. Parimaks instrumentalistiks valiti Alec Aleksejeva bändist Rute.

Demovoorust edasi pääsenud finalistid astusid ülesse 20-minutilise omaloomingulise kavaga, mille käigus pidid kõik bändid esitama ka oma versiooni Singer Vingeri laulust "Ära jahtu".