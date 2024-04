Kohver Eurovisioonist: kohad kaks kuni seitse on see, mida me sihime

5miinuse liige Kohver kinnitas, et ta naine on väga suur Eurovisiooni Redditi lugeja ning seal peetakse neid väga lõbusateks kujudeks.

Korea lisas, et kui nad suhelnud nii delegatsioonidega kui kuulajatega kohapeal, siis kõik ütlevad, et neil on väga hea lavastus on ägeda energiaga lugu. "Need ei ole inimesed, kes hästi leplikult vaatavad kõiki neid laule imeliku naiivsusega, et neil meeldivad kõik eurolaulud, vaid nad on päris pragmaatilised, inglane ütleb oma laulu kohta, et nende laul on kräpp ja see ei jõua kuhugi, aga teie lugu on äge."

Kohvri sõnul on huvitav see, et kuigi Eurovisioon on võistlus, siis vähemalt erinevatel eelpidudel, kus nad on üldse astunud, seda tunnet ei teki. "Suurel Eurovisioonil ei veel käinud, seda veel ei tea."

Marko Veisson tõi ka välja, et Eurovisiooni fännikultuur on väga põhjalik. "Saime ühe kleepsu, kus oli ühest meie fotost tehtud joonis ning siis ta oligi teinud kleepse ja jagas neid," ütles ta ja lisas, et kuigi nad ei laula inglise keeles, siis eelpidudel laulab publik ka kaasa.

Eurovisioonile lähevad nad suurte ootustega. "Kohad kaks kuni seitse on see, mida me sihime," kinnitas Kohver ja lisas, et poolfinaali pääsemine ei ole isegi küsimus.

Marko Veissoni sõnul on oluline seegi, et jääks hulgale inimestele toredasti meelde. "Meie teeme ka oma hiiu kandle propagandat ka, tahaks finaalis 200 miljonile inimesele näidata seda pilli."

Saates esitasid nad ka loo "Külakiigel pole stopperit":