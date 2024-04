Hiiu kandle mängijad: Puuluup on pilli populariseerimisel tänuväärset tööd teinud

Sel pühapäeval on saates "Hommik Anuga" külas hiiu kandle mängijad, kes kinnitasid justkui ühest suust, et tänavu Eestit Eurovisioonil esindav Puuluup on viimastel aastatel pilli elukäiku ja populaarsust omajagu mõjutanud.

Hiiu kandle mängija Jaanus Sachris jõudis pillini juba mudilasena. "Ilmselt sellepärast, et midagi muud väga ei olnud ja ma tahtsin midagi originaalselt," pakkus ta, kuidas ta just hiiu kandleni jõudis.

Ka Klaarika Sinimeri jõudis pillini lapsepõlves. "Mulle meeldis selle pilli heli," meenutas muusik, mis teda hiiu kandle juures enim köitis. "Siis tuli hästi pikki aastaid vahele ja ükskord, kui Puuluubi kontsert oli läbi saanud, astusin nende juurde ja ütlesin, et ma tahaks pilli katsuda. Nad olid ülimalt entusiastilikud – jess, inimene tunneb pilli vastu huvi. Mulle pandi pill ja poogen kohe kätte ja minu esimene emotsioon oli, et see on esimene pill, kus ma ei pea jõudu rakendama."

"Selle pilli heliga ongi nii, et alguses tundub päris võõras – siuke sahisev ja krigistav: kas see on tõesti ka pill? Aga midagi selles on, et see hakkab inimestele meeldima. Kui mängima hakkad, siis enam lahti ei saa. Väga-väga ohtlik pill," nõustus Vormsilt pärit hiiu kandle mängija Yngve Rosenblad.

Hiiu kandle mängijad kinnitasid nagu ühest suust, et Eestis on viimastel aastatel pilli elu mõjutanud ansambel Puuluup, kes Eestit tänavu Eurovisioonil esindab.

"Päris paljud algajad õpilased, kes ongi nüüd tulnud, ütlevad, et Puuluup mängib, nii äge pill, muidugi tahaks ka proovida ja teha. Selles mõttes on nad väga tänuväärset tööd teinud, Hiiu kandle populariseerimise ja üldse kogukonna kasvatamise osas," rääkis hiiu kandle orkestri eestvedaja Liisa Koemets-Bastida.

"Minu olen alati hiiu kannelde poolt, ükskõik, millises võtmed. Kui alguses kogu see kombo Puuluup ja 5miinust üldse hakkas tegutsema, siis Hiiu kandle kogukonna poolt tuli küll väga mitmekülgset tagasidet tuli, aga see on ju jumala äge," kiitis Koemets-Bastida.

"Sama siin! Vana viikingi pill: miks me arvame, et see ei võiks igale poole sobida? Kõik vormsilased hääletasid igal juhul Puuluubi ja 5miinuse poolt," lisas Rosenblad.

"Hommik Anuga" on ETV eetris pühapäeviti kell 10.