Tuuli Rand: soolokarjääris teen ma funkilikumat muusikat

Muusik Tuuli Rand rääkis "Ringvaates" oma soolokarjäärist ning ütles, et see muusika on pigem popi ja funkiliku suunaga. Parimad sõbrannad Teele Viira ja Kristel Aaslaid esitasid talle otse-eetris küsimusi, mis panid ta punastama.

"Pealinnas toimub rohkem, kool tõi mind õpingute ajal Tallinna, kuigi ma olen südamelt ja hingelt alati saarlane," ütles muusik Tuuli Rand, kes alustas soolokarjääri.

"Bändi "Õed" kogu kompott algas meil kolmekesi, aga meil oli kohe ka konkreetne suund, et oleme hip-hopilik, huumorisuunaga," selgitas Rand. "Mina olen ikkagi naine, mu soolokarjääri muusika tuleb küpsest kohast, mu uue loo video on väga mahlane, see muusika on minu jaoks popi ja funkiliku suunaga."

Ranna sõnul on muusik loo kirjutamisel enda loo ja mulli sees. "See ongi sinu beebi, sa oled oma hinge ja oma rahad sinna sisse pannud."

Stuudios esitasid video vahendusel Rannale küsimusi tema parimad sõbrannad Kristel Aaslaid ja Teele Viira, kes on kõik Saaremaalt pärit. Aaslaid tahtis teada, millal Rand kohtus viimati Jessicaga.

"Jessica on mu varjutegelane, kes tuleb välja vastavates eluoludes ja viimati tuli välja Balil, kus me Kristeliga käisime," selgitas Rand. "Jessica on mu alter ego, kes tuleb välja väga ootamatutel hetkedel ja ta on alati väga lõbus."

Teele Viira uuris Rannalt, mis oli kooli ajal tema lemmiksöök. "Otsa koolis õppides oli mu lemmiksöögiks muna, mida ma sõin hommikuks, lõunaks ja õhtuks ning praetult ja keedetult, sest muna lihtsalt maitseb nii hästi."

Viira uuris ka, millised härrasmehed Rannale kõige rohkem meeldivad. "Ühe härrasmehe juures panen ma kõigepealt tähele käsi ja õlgu. Mulle meeldivad laiad õlad."

Ranna sõnul on tema parimad sõbrannad Teele Viira ja Kristel Aaslaid. "Meie trio läheb elu lõpuni välja, selles ma olen täiesti kindel."