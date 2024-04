Ivar Põllu: ega ei mäletagi, miks Genialistid üldse puhkusele läksid

Ansambli Genialistide liikmed meenutasid "Ringvaates", et oma lugusid hakkasid nad salvestama tänu ühele heldele sponsorile ning armastusloo "Leekiv armastus" kirjutasid nad peaaegu vastu tahtmist. Bänd teeb hoolega proovi, et suvel suure kontserdiga oma bändi tegevusele lõplik punkt panna.

Pärast kahekümneaastast loomingulist puhkust tuleb ansambel Genialistid sel suvel veel korra kokku, et bändi tegevusele lõplik punkt panna ning teeb selleks nüüd hoolega proovi.

"Olen Internetist laulude sõnu vaadanud. Laulud justkui voolasid minust välja, aga vahel on mingi laulusalm või sõnad mu jaoks täitsa üllatus ka," meenutas Ivar Põllu.

"Kõik olnu tuleb meelde, aga vahel väikeste kahtlustega," lisas Tauno Aints.

"Laulud on nagu kohtumine vanade tuttavatega, mõnega pole midagi peale hakata, mõni on väga hea," ütles Feliks Kütt.

"Meil pole kunagi olnud plaani uuesti kokku tulla, aga möödunud aastal hakkas palju kontserdipakkumisi tulema, me enam ei mäletagi, miks me üldse puhkusele läksime," ütles Põllu.

Aintsi sõnul tegi bänd ühe toreda kokkusaamise, mis jäigi kahjuks nende viimaseks kokkusaamiseks kuuekesi. "Meili teel leppisime kokku, et kohtume ja siis otsustame, mis me teeme."

Bändi asutajaliige ja kitarrist Allan Aint kahjuks lahkus meie hulgast tänavu veebruaris.

"Me olime bändiga alustades naljabänd ja kui me saime korraliku esinemiskutse, ütlesid paljud meie toonased bändiliikmed, et nemad ei tule. Allan, kes ka aeg-ajalt selles naljabändis mängis, kutsus siis Feliksi ja veel erinevaid inimesi, sest tema tundis Tartus kõiki ansambleid ja muusikuid," ütles Põllu. "Ansamblis oli Allan nagu liim, me olime siis kõik sellised teravad kuked, Allan alates pehmendas kõik asjad ära."

"See bänd pidi alguses olema üliõpilaste ansambel, käisime esinemas väikestes klubides ja üliõpilaste pidudel. Ja siis ühel hetkel üks mees, kooli vilistlane, kes oli jõukamale järjele jõudnud, andis meile raha ja ütles, et salvestage, ma tahaks autos ka teid kuulata. See oli meie jaoks täiesti müstiline summa. Me ise poleks salvestamise peale iial hakanud üldse raha kulutamagi. Siis salvestasimegi esimesed lood," meenutas Kütt.

Bänd meenutas osalemist legendaarses mängufilmis "Vanad ja kobedad". "Olime terve filmi soundtracki (heliriba-toim.) juba ära teinud, aga siis režissöör Rando Pettai ütles meile, et nüüd on vaja üht armastusballaadi, aga see ei olnud ju üldse meie bändi rida," meenutas Põllu. "Režisöör oli juba pahane meie peale, et meil pole ühtegi normaalset armastuslugu ja ütles, et ta paneb Jää-ääre loo sinna, kui me ei tekita üht armastuslugu."

Küti sõnul nad siis lõpuks suure hirmuga tegidki loo "Leekiv armastus" ühe õhtuga valmis. "Praegu see on kindlasti meie kõige tuntum lugu."

"Mu teismeline tütar avastas üks kord, et selline ansambel on olnud, siis hakkas kuulama ja ütles, et täitsa normaalne ansambel ju," muheles Põllu.