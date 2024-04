Kaitseliitlane Tõnn Lamp: ma ei osanud midagi teha, aga tahtsin väga osata

Tallinna Linnateatri näitleja Tõnn Lamp ja tema abikaasa, maalikonservaator Johanna Lamp liitusid 2022. aastal kaitseliiduga ning pere kolm last on oma vanemate üle väga uhked. Johanna Lamp läks tänu kaitseliidus läbitud laskur-sanitari kursusele kõrgkooli õeks õppima. Tõnn Lambi sõnul oli kaitseliitu astudes algul hirm, et ta ei oska ju midagi.

"Kogu varustus on kodus olemas ja kui antakse käsk, siis varustus kaasa ja kogunemispunkti," ütles Linnateatri näitleja Tõnn Lamp, kes on kaitseliitlane aastast 2022.

"See on kõikide kaitseliitlaste probleem, et asju pole kodus kuhugi panna," ütles maalirestauraator Johanna Lamp, kes on samuti 2022. aastast alates kaitseliitlane. "Kuidagi oleme ikka suutnud kappidesse need paigutada, aga voodi all on ka veel mingid kohad, kuhu saab asju panna."

"Varustuse paigutamiseks mina lihtsalt ostsin endale kapi," lisas Tõnn.

"Kui nad õppustelt tagasi tulevad, siis jagavad nad oma kogemusi. Nad on täiesti Eesti erinevates otstes õppustel. Minu peal on ema katsetanud näiteks žguti panemist. Ma olen väga uhke nende üle. See tekitas minus ka huvi, mis aina rohkem kasvab. Alguses oli küll imelik, kui mõlemad vanemad lähevad metsa ja me jääme kolmekesi koju. Koolis on õppimist palju ja kogu aeg pole aega väikese õega tegeleda, aga meie pereliikmed aitavad," ütles poeg Karl Lamp.

"Me oleme ise ka saanud rohkem teadmisi, et kuidas aidata, kui tekib mingi vajadus," lisas tütar Hanna Lamp.

"Täna ongi selline olukord, kus minu üksus juba koguneb, mina olen õhtul teatris ja liitun nendega hiljem. Huvi kaitseliitu astuda tuli ikkagi peaasjalikult Venemaa täiemahulisest agressioonist Ukraina vastu. Mu esmamõte oli see, et ma ei oska ju midagi teha, aga ma tahaksin osata," ütles Tõnn Lamp.

Johanna mäletamist mööda tuli kaitseliitu astumise mõte neil Tõnniga samal ajal, aga Johanna ütlesin selle esimesena välja. "Koos läksime laskur-sanitari kursusele. Sain alles kaitseliidus aru, et see meditsiini pool mind päriselt ka huvitab. Ma läksingi nüüd Tervishoiu Kõrgkooli õe erialale õppima."

Tõnni üksus käib umbes kümme korda aastas õppusel. "Kaitseliidus on elukestev õpe. Eelmise aasta kevadtormil osalesin nii, et teadsin õppuse kuupäevi ette ja andsin tööandjale märku, et ta selleks ajaks mulle etendusi ei planeeriks."

"Vahel on küll raskeid hetki, aga kui õhtul koju jõuad, ja kui mitte samal õhtul, siis juba järgmisel päeval tuleb see ootus, et millal järgmine õppus on," lisas Johanna.

29. aprillist 6. maini toimub reservväelaste nädal, mille eesmärgiks on väärtustada reservväelaste rolli Eesti riigikaitse põhijõuna.