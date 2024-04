Toiduringluskapid aitavad vähendada toidu raiskamist

Rohelise valla eestvedaja Kairi Niinepuu-Mark rääkis "Terevisioonis", et toiduringluskappide eesmärk on vähendada toidu raiskamist. Tema sõnul on praeguseks üle Eesti paigaldatud kokku 12 toidukappi ning viimane kapp Rae valda Peetrisse pandi üles kohaliku lasteaia soovil.

"Kapi mõte on selles, et piirkonnas toidukadu vähendada. Kui piirkonnas on mõni aktiivne inimene, kes soovib taastuvenergial toimiva toidukapi üles panna, siis see on mõeldud kõikidele inimestele, kes arvavad, et toit ei käi prügikasti ja seda väärtuslikku ressurssi võiks kogukonnaga jagada," ütles rohelise valla eestvedaja Kairi Niinepuu-Mark. "Peetris asuv toidukapp asub Rae vallas Aruheina lasteaia juures, kus lasteaed ise otsustas teha lõpu toiduraiskamisele."

Toit, mida kappi viia, peaks Niinepuu-Margi sõnul vastama hügieeninõuetele. "Poolikuid pakke ja kausis järelejäänud suppi toidukappi tuua ei tohi, toit peab olema kinnises pakendis. Kui aga näiteks kodus tehakse suur kogus õunakooki, siis võib selle kenasti karpi pakendada ja kappi tuua."

Kapi idee on võtta just seda toitu, mida sa hetkel tarbid ja jätta toiduringlemisrõõmu ka teistele. "See on samas ka loominguline väljakutse, mõelda, mida täna toiduringluskapis olevatest toiduainetest süüa teha," ütles Niinepuu-Mark. "Kappi võivad toiduaineid tuua ning sealt ka võtta kõik inimesed."

Niinepuu-Margi sõnul on päikesepaneelidega toiduringluskappe üle Eesti juba 12. "Kõik kapid asuvad hajaasustuses, suhteliselt väikestes piirkondades, kus tekib selline meie-tunne ja meie ei ole kokku puutunud vandalismi ega kuritegevusega. Vastupidi, aeg on näidanud, et kui usaldada, siis rahvas koondub ja toit on ka selline ühisosa, mis liidab kõiki kogukonnaliikmeid, hoolimata sellest, kui paks või õhuke kellegi rahakott on."