Kärus avati erinevate ajastute kortermuuseum ehk Kerro residents

Käru muuseumi juhataja Aljona Suržikova rääkis "Terevisioonis", et Kerro residentsis saab külastaja viibida neljas erinevas ajastus. Tema sõnul oli see suur töö, mis sai teoks tänu väga paljudele inimestele, sest restaureeriti nii saja aasta vanust maja kui ka asju, mida muuseumis eksponeeritakse.

Käru muuseumis avati uus maja, Kerro residents, mille korterid on restaureeritud erinevaid ajastuid silmas pidades ning nii on võimalik kogeda korteri atmosfääri 1920-ndatel, 1930-ndatel, 1960-ndatel ja 1980-ndatel aastatel.

"Tunne on väga hea, et töö on tehtud, aga see oli seotud väga suurte raskustega. Kui keegi on restaureerinud saja aasta vanust maja, siis ta teab, et alustada võib remonti, aga lõpetada seda on väga keeruline," ütles idee autor, eestvedaja ning Käru muuseumi juhataja Aljona Suržikova. "Väga paljud inimesed aitasid meid."

Vanas eestiaegses kortermajas Kärus oli kaheksa korterit. "Maja ehitati omal ajal selleks, et seda saaks välja rentida, aga see väga ei õnnestunud. Omal ajal asusid siin raamatukogu ja sidepunkt. Pärast maja tagastamist omanikule seisis maja aga pikalt tühjana ja lihtsalt lagunes keset Käru. Kui rongiga Tallinnast Türile või Viljandisse sõita, on see maja väga hästi näha," ütles Suržikova.

Idee sellised ajastukorterid teha tuli Suržikoval juba siis, kui ta 12 aastat tagasi Käru muuseumi tegema hakkas. "Siis asus muuseum veel minu majas. Ajastust pärit asjad olid meil juba olemas, nii et nende saamisega meil raskusi ei olnud. Kõige suurem töö oligi korterite kordategemine. Kõik asjad on saadud erinevatest allikatest. Inimesed tõid ja me ise restaureerisime."

Erinevate ajastute kortermuuseum ehk Kerro residents on Käru muuseumi osa ning asub Kesk-Eestis Käru asulas.

Restaureerimata Kerro residents Kärus Autor/allikas: ERR