Ene Rämmeld: olen omaette fenomen

"Inimese hääle" proovid on Rämmeldi jaoks üle ootuste keeruliseks osutunud. "Õnneks või kahjuks ma ülehindasin oma võimeid. Ma mõtlesin, et ma olen ikka veel 20-aastane," naeris ta "Terevisioonis" ning kiitis lavastuse tehnilist meeskonda, kes teda alates esimesest päevast aidanud on. "Iga järgmise prooviga läheb asi paremini."

Lavastuses kehastab Rämmeld naist, kes hoiab kinni mehest, kes ta maha jättis. Näitleja sõnul on see tema jaoks uudne olukord.

"Mul on naisena elus vedanud, sest ma olen olnud rohkem see paha tüdruk, kes poisse maha jätab. Aga enne surma tuleb kõik ära teha ja nüüd ma pean elama naise rolli, kes tõesti hoiab sellest mehest kinni. Vaatamata sellele, et ta maha jäeti, loodab, et asjad võivad muutuda," avas ta loo tausta, kuid lisas, et vanas Jean Cocteau näidendis on nii mõndagi ka muudetud.

Rämmeldi sõnul on tema näol tegemist omaette fenomeniga, sest ta kipub tegema asju, mida temalt ei oodata – näiteks on ta kirjutanud neli raamatut.

"Kui ma töötasin vahepeal Pompidou keskuses, siis mõtlesin, et oleks tore enda elust natukene kirjutada, sest kui ma ükskord ära suren, siis hakkavad igasugused fantaasiad mu ümber käima," rääkis ta.

Eelkõige on Rämmeld tuntud Leida Laiuse filmist "Libahunt", kus ta kehastas Tiinat. Näitleja tõdes, et Tiina vari saadab teda tänase päevani.

"Absoluutselt iga kord, kui ma olen [Eestis] käinud, siis esimese asjana räägitakse ikka "Libahundi" Tiinast. Aga mina ei hõiska seda," rõhutas ta. "Muidugi on kadedaid, kes arvavad, et ma hommikust õhtuni räägiksin sellest, aga see pole nii."