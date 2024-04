Galerii: vaata, milline on tänavune eurolava

2024. aasta Eurovisiooni lava on Malmös valmis saanud ning Rootsi ringhääling SVT avaldas sellest esimesed pildid.

Tänavuse lavakujunduse taga seisavad Florian Wieder ja Fredrik Stormby. Kokku kulus lava projekteerimisele ja ehitamisele ligikaudu kuus kuud. Ristikujuline lava asub publiku keskel ning selle kohal ripub viis LED-kuubikut. Lavapõrandat katva LED-ekraani kogupind on 186 ruutmeetrit, lava taustal oleva ekraani pindala on aga 340 ruutmeetrit.

Kolme otsesaate jaoks on Malmös kuueliikmeline lavajuhtimise meeskond. Neid abistavad 36 lavameest, kel on vaid 55 sekundit, et lava iga loo paika seada.

Esimesed lavaproovid algavad laupäeval, 27. aprillil.

Eurovisiooni esimene pool finaal toimub 7. mail, teine poolfinaal 9. mail ning finaal leiab aset 11. mail.