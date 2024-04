Ringhäälingumuuseumi juht: momendil toimuv on hetke pärast juba ajalugu

25. tegutsemisaastat tähistava ringhäälingumuuseumi direktor Juhan Sihver rääkis "Terevisioonis", et kuus aastat aega võtnud püsinäitus on nüüdseks valmis saanud. Tema sõnul on momendil toimuv hetke pärast juba ajalugu ning muuseumi ülesanne on sellest välja filtreerida see osa, mida anda edasi homme.

"Alustasime muuseumieksponaatide kogumist 1999. aasta novembris täiesti tühjalt kohalt. Kõik see, millest püsinäitus tänaseks kokku on pandud, on õnnestunud kokku koguda aja jooksul," ütles Eesti Ringhäälingumuuseumi direktor Juhan Sihver.

Millal muutub mingi asi ajalooks, siis Sihveri arvates muutub see ajalooks hetk pärast sündmuse toimumist. "Tihti arvavad inimesed, kes muuseumile oma asju kinkida tahavad, et 20 aastat vana raadiovastuvõtja ei ole veel vana ja meile huvi ei paku, aga see, mis täna toimub, on hetke pärast juba ajalugu ja muuseumi ülesanne on välja filtreerida see osa, mida anda edasi homme."

Ringhäälingumuuseum avas uuenenud püsinäituse. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR

Sihveri sõnul uuendas muuseum oma püsinäitust kuus aastat. "Möödunud aastal lõpetasime püsinäituse projekti, aga see muidugi ei tähenda, et muuseum on nüüd valmis saanud. Erinäitusi püüame ka teha, kuigi meil on väiksed ruumiprobleemid, oleme kolinud oma näitustega ka õue ning üks meie väike raadionäitus on avatud Tallinna Teletornis, nii et teeme, mis suudame".

Muuseumi asutajateks 1999. aastal olid Eesti Raadio, Eesti Televisioon, Eesti Ringhäälingute Liit, Eesti Ringhäälingu Saatekeskus ja Türi linnavalitsus, kes otsisid muuseumile sobivat kohta ning kuna Türi linnavalitsusel oli huvi ning olemas ka seotus ringhäälinguga, siis seetõttu muuseum Türile ka asutati.

"Türil on asunud 30-ndate aastate lõpus riigi ringhäälingu peasaatejaam, mis valmis 1937. aastal ja selle jaama abiga suudeti tagada korralik kuuldavus terves riigis. Jaam oli tol ajal Euroopa moodsaim," selgitas Sihver.