5miinust ja Puuluup avaldasid ühise albumi

Uuelt albumilt leiab 13 lugu, mille kõigi autorid on 5miinust ja Puuluup ning kaheksal lool on autoriks ka Rootsist pärit ning Saksamaal tegutsev Kim Wennerström, kes on ka albumi produtsent ning vastutas miksi eest.

Masteri tegi albumile Jonas Karlsson ning albumi andis välja Universal Music.

Eesootaval esmaspäeval sõidavad 5miinust ja Puuluup Malmösse, et valmistuda 9. mail toimuvaks Eurovisiooni teiseks poolfinaalis.