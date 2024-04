Ivo Tšetõrkin: reisime vähem, aga sisukamalt

Turistide hordid panevad populaarsed turismisihtkohad väga suure koormuse alla, Mount Everesti jalamil kõrguvad prügimäed, Tai rannad tuleb mõneks ajaks sulgeda, et need saaksid taastuda, Kanaari saartel avaldasid kohalikud tänavatel meelt ning kohalikud võimud plaanivad kehtestada sissepääsuload populaarsemate looduskaitsealade külastamiseks.

"Ühtpidi on Lõuna-Ameerika võrreldes meile lähemate kohtadega täna veel ikkagi puutumatu, kus on palju avarust, tühjust, kohalikku koloriiti ja autentsust, aga maailm muutub kogu aeg," ütles reisikorraldaja ja antropoloog Ivo Tšetõrkin. "Lihtne on öelda, et lähme kohta, kus kedagi ei ole, sest läbi selle me ju kõik seda kohta muudame. Machu Picchu, kuhu ma inimesi viin, on ka muutumas."

Üks mantra, millega Tšetõrkin oma reisikorraldajaelus 15 aasta jooksul kokku on puutunud ja mis puudutab just pärismaalasi, on see, et kõik tahavad autentsust, tahavad näha indiaanlast ja eriti äge oleks veel, kui indiaanlane oleks palja tagumikuga ja suled peas. "Mõned neist tõesti täna veel nii ka elavad, aga nad elavad tõesti kaugetes piirkondades, kuhu meie ei saagi minna, sest inimesed sureksid seal kohe maha."

Tšetõrkini sõnul meie siin naerame, kui ameeriklased arvavad, et eestlased elavad koobastes ja suitsutaredes ning käivad viiskudega, mida me ju ei tee. "Samamoodi ei käi Peruu põlisrahvad ringi paljaste rindade ja tagumikuga ning nad pole sellepärast vähem indiaanlased. Aga seni kuni me oma raha eest tahame seda paljast tagumikku näha, seni on loomulikul olemas keegi, kes selle raha eest tagumiku paljaks võtab. Ise ma mõtlen, et paljast tagumikku näeb kodule lähemal ka, selleks ei pea teisele poole maakera reisima," muheles Tšetõrkin. "Päris indiaanlane käib jalkasärgis, šortsides ja lõhkistes tossudes."

Tšetõrkin toob näite oma igapäevasest reisikorraldaja elust. "Puutun reisides väga tihti kokku lapskerjustega, kes tulevad mu käest raha küsima. Tegelikult on see laps tööl ja ta ei ole koolis, sest mina, turist, olen seal ja annan talle raha, mille tema viib oma vanematele. Kui ma talle raha annan, siis ma taastoodan seda süsteemi, aga teistpidi, kui ma talle raha ei anna, võib ju mõelda, et sellest ei muutu maailmas midagi. Minu sõnum oleks, et ära tee seda, iga väike samm ka loeb."

Maailmas ringi reisides soovitas Tšetõrkin süüa kohalike tädikeste juures ja elada kodusemates majutustes, mitte suurtes ketihotellides. "Kui me läheme kuskile ja tahame autentsust, siis pigem ärgem tarbigem fake (võlts-toim.) kultuurishowsid. Me saame igal sammul valikuid teha. Üks tähtsamaid asju ongi aeg. Esitagem endale küsimus, kellega me lähme ja kui kauaks. Reisime natuke vähem, aga see-eest natuke kaugemale ja oleme kohapeal kauem aega. See võimaldab sul endal ka rohkem kogemusi saada. Vähem on teinekord rohkem."

Tšetõrkini arvates pole vaja võimalikult palju asju ruttu ära näha, vaid neid sisukamalt kogeda. "Me ei reisi ju selleks, et Instagrami pilte panna, vaid et ise sellest midagi saada. Reisime siis teadlikumalt, võtame rohkem aega ja katsume päriselt seda kohta sisse hingata."