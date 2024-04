Allergoloog: igaks juhuks kõiki toiduaineid vältida pole vaja

"Ristallergia on ka allergia õietolmule, aga keha ja immuunsüsteemi rakud ajavad segamini sarnased valgud, kui me neid millegi sees sisse sööme. Näiteks kui inimene on õietolmule allergiline, aga sööb pähkleid, aga pähklites on samasugused valgud, siis immuunsüsteem saab valesti aru ja mõtleb, et ta puutus kokku õietolmuga ja tekitab reaktsiooni. Reaktsioon on siis tavaliselt suus, huuled ja nina sügelevad, ajab aevastama, võib olla on selline ebameeldiv tunne, aga tavaliselt see reaktsioon midagi väga ägedat ei ole," ütles Ida-Tallinna Keskhaigla allergoloog-immunoloog Krista Ress.

On mõned inimesed, kellel tundlikkus on väga tugev ja neil võib tekkida hingamisraskus, seedehäireid ja väga harvadel juhtudel ka väga raske reaktsioon.

Ressi sõnul on inimesi, kes on öelnud, et ta ei saa kartuleid koorida, sest kohe on silmad vett täis ja nina tilgub. "See võib olla esimene sümptom õietolmuallergiast. Inimene kevadel ei saa veel aru, sest kevadel on aeg-ajalt kõigil nohu, aga kartulil on sarnased valgud kui kaseõietolmus."

"Huupi testida ei saa, positiivne test ei tähenda alati allergiat. Kui kuuleme inimese kaebusi, suudame välja redutseerida, mida me peame otsima ja suudame selle leida. Nahatestid ja vereanalüüs aitavad meil jälile jõuda," selgitas Ress.

Ristallergiat tekitavad kartul, porgand, pähklid, õunad, luuviljalised ehk ploomid, kirsid ja virsikud. "Sageli ka herned, aga need reageerivad juhul, kui süüa toorelt, kõrgel kuumusel enam vaevusi ei tekita," ütles Ress.

Allergoloogi arvates on allergiad kogu aeg meiega kaasas olnud, vanasti arvati, et õietolmuallergia tekib pigem vanemas eas, aga tänapäeval teatakse, et see allergia on juba ka väga väikestel lastel ja tegelikult täpseid tekkepõhjusi, miks see nii on, me ei tea.

"Kui me teame, millele allergilised oleme, saame seda toiduainet vältida. Õietolmuga ristreaktsioonid tavaliselt eluohtlikud ei ole, piisab vältimisest või peale söömist suu loputamisest. Tugevamate kaebuste puhul tuleb võtta allergiatabletti ja rohkem muresid ei olegi. Tõsisemate probleemide puhul soovitame teistsuguseid ravimeid."

Ressi sõnul ei tasu enda elu kindlasti mitte keeruliseks teha ja lähtuda tuleb ikka sellest, et kui mõni toiduaine tekitab kaebusi, siis seda ei söö, aga kõiki muid toiduaineid igaks juhuks vältida pole vaja.

Kohe on algamas allergikute jaoks aasta kõige keerulisem aeg, sest õitsema hakkab kask.