ETV2 ja ETV+ veebilehed on liidetud Jupiteriga

Alates 24. aprillist suunatakse ETV+ veebilehe külastajad automaatselt Jupiter+ keskkonda. Kaks aastat tagasi avatud Jupiter+ lehele koondub ERR-i pakutav venekeelne video- ja audiosisu saadete, filmide ja sarjade näol. ETV+ vaataja leiab kogu telekanali sisu edaspidi nii harjumuspäraselt aadressilt etvpluss.err.ee kui ka otseaadressilt jupiterpluss.err.ee/etvpluss.

ETV+ veebilehe üleminek uuele platvormile on osa laiemast uuendusprotsessist, mille käigus liidetakse kõik rahvusringhäälingu telekanalite veebilehed Jupiteri keskkonnaga. ETV2 üleminek toimus esimesena märtsi lõpus, kasutaja jaoks jääb jätkuvalt avatuks aadress etv2.err.ee. ETV veebilehe üleminek toimub maikuus.

Telekanalite uued leheküljed Jupiteris pakuvad kõiki samasid lahendusi nagu varem eraldiseisvad teleportaalid. Nii saab uues keskkonnas teleprogrammi vaadata otse ja järele, lisaks leiab sealt suure valiku ka varem eetris olnud saateid.

Otsevaatamise aknas mängib sama saade, mis hetkel on telekanalis eetris. Järelvaatamiseks leiab saated lehelt nii otsingut kasutades kui ka telekavast, kus saab liikuda ajaloos nii tagasi kui vaadata ettepoole, mis tulemas on. Sama päeva saated leiab liikudes mööda lehel olevat ajajoont. Lisaks on lehel erinevad teemaread, kuhu on koondatud sama tüüpi sisu.

Sisu vaatamiseks ei pea end sisse logima, küll on registreeritud kasutajatel mugavuseelised. Luues Jupiteri konto saab sisse logides lisada nimekirja enda lemmikuid ning jätkata vaatamist või kuulamist seni pooleli jäänud kohal. Eesti residentidest kasutajad saavad muidu rahvusvahelist piiratud sisu vaadata ka Euroopas reisides. Kasutajad, kes on endale varem teinud konto mõne telekanali lehel, saavad sama kontot kasutada ka Jupiteri või Jupiter+ lehelt sisse logides.