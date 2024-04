Uuspõld Tartusse minemise filmist: leian sealt iga kord mõne uue mõttetera

Möödunud nädalal jõudis avalikkuseni uudis, et Rain Tolgi ja Andres Maimiku 2007. aastal esilinastunud komöödiafilm "Jan Uuspõld läheb Tartusse" saab tuleval aastal järje. Filmi peategelane Jan Uuspõld märkis "Vikerhommikus", et leiab vana filmi vaadates alati mõne uue mõttetera, mille endaga kaasa võtab.

Omaaegse kultusfilmi uut osa ei ole veel üles võtma hakatud, kuid stsenaariumi esimene variant on Uuspõllu kinnitusel valmis. "See on väga naljakas, tõsine ja mõtlemapanev – nagu üks roadmovie olema peab," avaldas näitleja, mida uuest filmist oodata võib.

Mõte Tartusse minemise filmile järg teha on režissööride Andres Maimiku ja Rain Tolgi ning näitleja Jan Uuspõllu peas aastaid tiirelnud.

Viimati vaatas Uuspõld vana filmi umbes kolm aastat tagasi. "Meil oli kolm aastat tagasi loomelaager, mille sõber Indrek Rahumaa korraldas. Olime Pädaste mõisas ja seal mõtlesime, mis ja kuidas ning kogusime materjale. Seal vaatasime selle filmi ka üle," meenutas ta ning lisas, et leiab sellest filmist iga kord mõne uue mõttetera.

Kuigi mõned näitlejad, kes esimesest filmist osa võtsid, on tänaseks meie seast lahkunud, avaldas Uuspõld, et lisaks talle astub nii mõnigi tuttav nägu ka sel korral ekraanile. "Minu teada on Toomas Hendrik (Ilves - toim.) ka paadis," kergitas ta saladuseloori.

2007. aastal esilinastunud filmile tagasi vaadates tõdes Uuspõld, et eluga tupikusse jooksnud näitlejat ta seal otseselt mängima ei pidanudki, sest ka tema elus oli tol ajal sügav kriis. "Ma olin just draamateatrist joomise pärast väljateenitult välja visatud ja ma ei teadnud, kust ma tulen ja kuhu ma lähen. Kurtsin Tolgile muret ja ta ütles, et see on ju roadmovie," meenutas ta esimese filmi lähtepunkti.

Ka sel korral jõudis film temani keerulisel ajal – Rain Tolk helistas näitlejale hetkel, mil viimane arsti soovitusel Pärnusse psühhiaatriakliinikusse sõitis. "Võtsin vastu ja ta ütles mulle, et kuule, Jan, nüüd on vist aeg. Ja ma ütlesin, et jah, nüüd on aeg," meenutas ta.

Näitleja kinnitas, et on tänaseks vaimselt paremasse kohta jõudnud. "Minu õpetaja Priit Pedajas ütles mingis hiljutises intervjuus, et halb ilm ei kesta igavesti, ikka läheb ilm ühel päeval heaks. Kui sa hakkadki vertikaalselt mõtlema, kes sa oled, mis sa tahad ja võtadki huumoriga, siis tulebki päike taevasse," usub ta.