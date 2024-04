Karmoškamängija Andi Henn Visla: kõige ägedam on võita oma lugudega

Noorte võistumängimisel omaloominguliste lugude kategoorias laureaaditiitli saanud Andi Henn Visla ütles "Terevisioonis", et kõige ägedam on võita just enda kirjutatud lugudega. Tema sõnul on omanäolist muusikat kirjutada päris raske, aga oma trumpideks peab ta seda, et looming tuleb täielikult südamest ja on nii enda oma.

Nädalavahetusel toimus Viljandis XVI üleriigiline noorte võistumängimine, kus omaloominguliste lugude kategoorias sai laureaaditiitli karmoškamängija Andi Henn Visla.

"Noored mängijad võistlevad omavahel, esitades kaks lugu ja siis selgitatakse välja, kes võidab, aga võit pole kõige tähtsam," selgitas noor muusik Andi Henn Visla.

Visla võttis osa omaloominguliste lugude kategoorias. "Minu arvates on see väga hea kategooria, kuna mul just valmisid kaks lugu, mida sain võistumängimisel esitada. Kõige ägedam on just see, kui sa võidad oma loominguga."

Karmoška oli esimene pill lõõtsalistest, mida Visla kaks aastat tagasi ise kodus õppima hakkas. "Mu isa mängib ka seda. Karmoška peal saab minoore mängida, mida Eesti lõõtsal on natuke kehva teha," lisas noor muusik.

Haapsalu muusikakoolis on Visla õppinud viiulit ning muusikaga kokku tegelenud juba 10 aastat "Väike tahtmine on õppida veel rataslüürat."

Visla sõnul on tema trumpideks just see, et ta looming tuleb täielikult südamest ja see on nii oma ning nii südamelähedane. "Omapärast muusikat teha on päris raske, sest on suhteliselt raske mängida erinevalt, lood kipuvad sarnanema juba olemasoleva muusikaga. See aga ehk aitabki pärimuslikku omaloomingut teha, kuna see kõik kõlab väga sarnaselt, aga võimalusi on ikkagi palju ja noored on hakanud väga ilusti kõik omapäraselt mängima."

"Terevisiooni" stuudios kõlasid Visla esikoha saavutanud omaloomingulised muusikapalad.