Nägemispuudega Christel Sogenbits: juhtkoer aitab mul iseseisev olla

Nägemispuudega Christel Sogenbitsil on kaks juhtkoera: üheksa-aastane Ebony, kes peagi väljateenitud pensionile läheb, ning kuuekuune Roosi, kes alles õpib, kuidas heaks juhtkoeraks saada.

Septembris kümneaastaseks saav Ebony jõudis Sogenbitsi juurde kahe kuu vanuselt. "Võib-olla tuleb aasta juurde, aga arvatavasti mitte," kommenteeris omanik, kui kaua Ebony teda veel teenib.

Valik, kas koerast saab juhtkoer või mitte, algab juba kutsikaeas. See tähendab, et looma hakatakse juba maast madalast sotsialiseerima ja talle tehakse selgeks baaskäsklused.

"Me ei lase tal kunagi üksinda teed ületada ning treppide ees jääme alati seisma, et ta saaks tulevaseks juhtkoera tööks harjutada, sest juhtkoer peab iga trepi ees seisma jääma, et nägemispuudega inimene teaks," tõi Sogenbits paar näidet, mida kutsikale enne juhtkoeraks saamist õpetatakse.

Abi, mida juhtkoer nägemispuudega inimesele pakub, on Sogenbitsi sõnul meeletu. Eriti oluline on just koeraga kaasnev iseseisvuse tunne. "Ma saan näiteks iseseisvalt kohtingule minna, ma ei pea kellegi abi küsima, et kuule, mul on uus tutvus, ole hea ja saada mind," tõi ta näite. "See annab väga suure vabaduse."

Mida aeg edasi, seda kergem on juhtkoeraga avalikes kohtades käia. Siiski on Sogenbitsi hinnangul veel väga palju arenguruumi. Samal ajal kui teatrid on juhtkoerte osas väga vastutulelikud, ei ole Sogenbitsi sõnul nägemispuudega inimesed, kes igapäevaseks hakkamasaamiseks juhtkoera abi kasutavad, Apollo kinodesse oodatud. "Ka taksojuhtidel on sageli ütlemist või osadel kohvikutel-söögikohtadel ka, aga kõige suurem probleem on hetkel Apollo kinod," tõdes ta.