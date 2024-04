Vahur Kersna: Eesti Telefilmi ajaloost saate tegemine oli suur töö

Sel reedel esilinastub ETV-s Vahur Kersna loodud saade "Eesti Telefilm. Senimaani", mis vaatab tagasi Eesti Telefilmi esimesele neljakümnele aastale, mil selle märgi all sündis 900 filmi. "Ringvaatele" antud intervjuus tõdes Kersna, et tunniajalise saate jaoks materjalide valimine oli suur töö.

Möödunud sajandi keskpaigas loodud Eesti Telefilm, kus toodeti sadu filme, lõpetas tegevuse 2000. aastatel. Paarkümmend aastat loomingulisel puhkusel olnud ettevõtmine sai uuesti hoo sisse möödunud aastal ning tänaseks on tänu Eesti Telefilmi uuele tulemisele vaatajate ette jõudnud muu hulgas romantiline komöödia "Elu võimalikkusest maal" ja ajalooline saatesari "Eesti (täielik ja kontrollitud) ajalugu".

Tänasel päeval Eesti Telefilmi juhtiv Toomas Luhats meenutas, et Eesti Telefilmis toodetud filmid saatsid teda juba lapsepõlves. "Mulle meeldis väga filme vaadata ja ma vaatasin peaaegu kõik need filmid ära, kõiki muidugi ei jõudnud," märkis ta.

Luhats selgitas, et Eesti Telefilmi elluäratamise üheks põhjuseks on brändi pikk ja muljetavaldav ajalugu. "Kui on mingisugune eksisteeriv üksus või käitis, mis on juba midagi teinud, siis sellega on palju lihtsam edasi teha, kui luua nullist midagi uut," lausus ta.

Saate tarbeks Eesti Telefilmi ajaloo kokku kogunud Vahur Kersna sukeldus mahukasse materjali pieteeditundega. "Ikkagi 900 filmi, 40 aastat, tohutu suur stuudio. Seal oli kõike-kõike-kõike, mida üldse võib ette kujutada. See oli suur töö," tõdes ta.

Kuigi Kersna sõnul oleks olnud kergem teha kaheksaosaline saatesari, oli tema kinnisideeks luua tunniajaline kontsentraat Eesti Telefilmi ajaloost, tolleaegsetest inimestest ja tegemisest.

"Mul on väga piinlik, mul on häbi ja mind vaevab süütunne väga paljude inimeste ees, kes on teinud tohutu palju tööd, andnud oma elu, kire ja päevad Telefilmile ja keda isegi ei nimetata selles saates, kuigi nad väga vääriksid seda," rõhutas ta.

Kersna lisas, et ta ei tahtnud teha entsüklopeedilist saadet. "Ma tahtsin anda mingisugust õhku, et mis oli see aeg ja kuidas need inimesed käitusid, kes olid selles ajas," rõhutas ta.

Mitmekümne aasta materjalid läbi uurinud telemees tõdes, et filme, mis sisult või vormilt aegadeülesed on, ülemäära palju ei ole. Vanu materjale vaadates ta millegi üle kadedust ei tundnud.

"Me kõik toimetame omas ajas ja seda kadedusesoolikat ei ole minus üldse. Ma vaatasin neid asju ja mõned olid tolles ajas väga kihvtilt tehtud, nende võimaluste piires eriti. Ja seal oli ka selliseid asju, kus ma mõtlesin, et issand, mul on vedanud, et ma pole pidanud selliseid asju tegema," tõi ta välja.

"Eesti Telefilm. Senimaani" on ETV eetris sel reedel, 26. aprillil kell 20.