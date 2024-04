Pastameister: isetehtud pasta on nagu piparkoogi tegemine

Tallinna Teeninduskooli õpilane Kristjan Ulmre õpetas "Terevisioonis" nelja erinevat pastakuju tegema ning väga kiiresti valmisid tagliatelled, penned, teokarbikujuline pasta ning ravioolid. Ulmre sõnul on pasta tegemine väga sarnane piparkookide meisterdamisele.

"Pastatainasse panen kahte sorti jahu, muna, õli ja maitseks natuke soola. Kõige lihtsam on teha tagliatellesid, aga midagi keerukat pole ka teiste pastakujude valmistamisel. Isetehtud pasta on üldse nagu piparkoogi tegemine," ütles Tallinna Teeninduskooli õpilane Kristjan Ulmre. "Kui kodus pastamasinat ei ole, saab teha ka tainarulliga."

Tagliatellede tegemiseks pannakse pastaplaat pastamasinasse ja lastakse sealt läbi. Valminud pastalindid võib kohe keedupotti panna.

"Klassikaline valik poodi minnes on penned. Pennede tegemiseks peab pastaplaadist noaga välja lõikama väikesed ruudud ja keerama need näiteks puulusika või mõne muu ümmarguse köögiriista varre ümber rulli," õpetas Ulmre. "Lisage natuke vett vahele, et penne servad kokku kleepuks."

Väikese teokarbikujulise pasta meisterdamiseks tuleb võtta pikk pastariba, lõigata sellest väike tükk ja veeretada seda puidust alusel paar korda edasi ja tagasi. Kahvli peal veeretades saab näiteks triipudega pasta.

"Ravioolide tegemine on õige natuke keerulisem, aga tegelikult ka ikkagi päris lihtne," ütles Ulmre. "Tegin kodus ricotta-parmesani-spinati täidise, mis läheb ravioolide sisse."

Pastaplaadilt saab sobivas suuruses ümmargused tükid välja lõigata noaga, aga kui on olemas väikesed ümmargused vormid, siis on väga lihtne teha nendega.

Tallinna Teeninduskooli õpilane Kristjan Ulmre õpetab erinevaid pastakujusid valmistama Autor/allikas: ERR

Pastaplaat tuleb laotada lauale ning panna täidis väikeste kuhjadena plaadile nii, et iga täidise portsu ümber jääks natuke tühja ruumi. Pasta alumisele poolele täidist ei lisata ja see keeratakse ülemisele plaadipoolele peale. Väikese vormi või noaga surutakse pastapooled omavahel kinni, nii et täidis jääb kenasti kahe pastapoole vahele ja lõigatakse ravioolid välja.

"Valminud pasta võib kohe potti panna, lisada natuke soola, soovi korral ka õli ning värsket pastat keeta kaks-kolm minutit," õpetas Ulmre.