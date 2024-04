Sünoptik Ele Pedassaar: viimati oli jüripäev nii lumine 1988. aastal

"See lumi, mis eile hakkas sadama ja täna veel kestab, sajab täna õhtuni ja homme on juba lootust helgematele ja kevadistele nootidele," selgitas Pedassaar "R2 Päev" eetris.

Sünoptik uuris ka ajaloolisi andmeid ja tõi välja, et kümme aastat tagasi oli samal ajal Eestis ilus suvine päev, kus sooja oli üle 20 kraadi. "Viimati oli samal perioodil talvine ilm aastal 2017. Mitte küll nii külm ja nii lumine, aga lund ja lörtsi sadas. Möödunud ööpäeva jooksul on kindlasti 10-20 sentimeetrit lund sadanud ja umbes selline kogus lund viimati 1988. aastal, hea kolleeg Ain Kallis eile meenutas," rääkis Pedassaar ja lisas, et paiguti mõõdeti toonasel jüripäeval isegi 35 sentimeetrit lund.

Tookord pidas suur lumi vastu viis päeva, aga tänavu see nii kaua ei kesta, kinnitas Pedassaar. Pedassaar meenutas, et kuna tegemist on ülemineku-aastaajaga, siis ilm muutubki seinast seina. "Eestis võib tõesti 24 tunni jooksul hoopis kardinaalselt teise pildi ette keerata. Euroopas on ju ka külm. Aga Venemaal, kuskil Moskva taga on väga soe," rääkis ta.

"See sama pööris, mis Musta mere taga mõni päev tagasi arenes ja jõudu kogus, liikus põhja suunas, jõudis eile Peipsi taha, kallas meid lumevaibaga üle ja täna jätkab. Täna liigub see pööris edasi Soome kohale ja põhja suunas. Aga see sama pööris vinnas oma idaserva mööda Venemaale väga sooja õhumassi, kus mõõdeti 30-kraadiseid õhutemperatuure," selgitas Pedassaar.

Pedassaar andis lootust, et nädalavahetusel näeme juba ilusat kevadet ning uuel nädalal ehk isegi üle 20 kraadi sooja. Ta lisas ka, et pikad prognoosmudelid näitavad, et suvi tuleb keskmisest soojem.