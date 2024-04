Liis täitis telemajas oma suure unistuse

"Terevisiooni" stuudios käis külas Liis Prants, kes on saate suur fänn ning kelle unistus oli näha, kuidas saadet telemajas tehakse. Heategevusfondi "Minu unistuste päev" vabatahtlik Terje Odraks ütles, et fondi eesmärk on täita raskelt ja krooniliselt haigete laste unistusi ning Liisi külaskäik telemajja oli ühe suure ja kauaaegse unistuse täitumine.

""Minu unistuste päev" on heategevusfond, kus me täidame raskelt ja krooniliselt haigete laste unistusi, mõne lapse jaoks jääbki see viimaseks tegevuseks," ütles fondi vabatahtlik Terje Odraks. "Eesmärk on pakkuda elamust ja emotsiooni perele ajal, kus nad võitlevad raske või kroonilise haigusega."

Odraksi sõnul sõltuvad ettevõtmised laste endi unistustest. "Ühel viieaastasel poisil oli suur soov ehtsa Ferrariga sõita, väga palju lapsi unistavad kohtumisest superstaaride ja kuulsustega. Piire ei ole, me üritame teoks teha kõik suured unistused ja mõtleme pigem karbist välja, et unistus saaks igal juhul täidetud."

Päev koosnebki lapse jaoks erinevate unistuste täideviimisest. "Ei ole ainult see üks suur unistus, vaid on mitmeid väikeseid tegevusi ja rõõme ka. Päev ongi üles ehitatud üllatusmomentidega," lisas Odraks.

"Minu kõige suurem unistus oli tulla Eesti Rahvusringhäälingusse. Minu lemmiksaated on "Terevisioon", mida ma vaatan iga päev ja "Aktuaalne kaamera" ning "Ringvaade," ütles Liis Prants. "Telemaja on suur ja siin on olnud väga põnev."

"Veel on meil plaan minna maalima ja õhtu lõpeb pitsa meisterdamisega," ütles Odraks. "Meil on erinevad tiimid, kelle vahel lapsed on ära jaotatud, kelle unistusi täidetakse. Praegu ongi kõige kiirem aeg. Korraldame ka perepäevi ja muid üritusi."