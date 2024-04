Uue muusika reede: Nublu, Gram-Of-Fun, Jüri Pootsmann, Merilin Mälk

Beebi – "bricks"

Esmaspäeval andis debüütalbumi välja räppar Beebi, kes varem tegutses Godjako nime all ning tegutseb ka räpirühmituse Prodigyboys ridades. Album kannab nime "No damn feelins" ning kõik lood produtseeris ka Prodigyboysi produtsent Kedzer. Värskel albumil mütatakse endiselt rage- ja/või särinaträpi radadel, segatakse hulka ka hüperpoppi ja trance'i, aga eesti keel on asendunud inglise keelega. Lisaks ilmus möödunud nädalal ka Prodigyboysi uus singel "N*hhui".

Merilin Mälk – "Külm kui jää"

Saaremaalt pärit lauljatar Merilin Mälk uus singel, mille kaasautor on Steven Ilves, räägib omas mullis elamisest ja valmis tänavu aasta alguses päeval, kui ilmus tema viimane singel "Tallinn". "Mäletan, et mu fookus oli veidi mujal, kuna ma lihtsalt olin väga väsinud. Ma ei osanud kohe mõista, mis laulu me üldse Steveniga kirjutasime, kuid koju jõudes ma armusin sellesse kohe," ütles Mälk.

Gram-Of-Fun – "Complicated Plant (Jafunk remix)"

Gram-Of-Fun kutsus appi Lissabonis tegutseva Austraalia produtsendi ja DJ Jafunki ning koos lihviti valmis lugu "Complicated Plant". "Loo temaatika ja pealkiri sai alguse bändi ühisel sessioonil, kus jõuti järelduseni, et inimene on täpselt nagu taim. Õnnelik kui paistab päike ja tujukas kui väljas pilvine," rääkis bändiliige Dr. Philgood.

Tuuli Rand – "Mäng"

Tuuli Rand tunneb, et tal on läbi muusika veel nii mõndagi pakkuda ja andis üle pika aja välja uue singli, mille produtseeris Sander Sadam ning meloodia ja sõnadega pani õla alla Eesti Laul 2024 võistluselt tuttavaks saanud Cecilia. Värskes loos laotab Rand kuulaja ees lahti suhtekeeriste teemad.

Freakangel – "Death Bloom"

Eesti elektroonilise ja industriaalse "šokiroki" bänd Freakangel on tagasi uue looga, mis ilmus Belgia plaadifirma Alfa Matrix alt. Loole valmis ka vanusepiiranguga muusikavideo, mille režissöör on Basketbuns.

Kewin – "100k"

" "100k" esimene demo sündis umbes aasta tagasi Helsingis produtsent Samsoni elutoas. Mitmed kuud hiljem pühkisime sellelt Eestis tolmu pealt, kuid tundsime, et lugu vajab pisut muudatusi. Saime kampa Markus Palo ning Gevin Niglase, kes andsid loole selle ekstra särtsu ja nii ta sündiski," rääkis Kewin uuest singlist, millele Patrik Prints tegi ka muusikavideo.

Tidi & bande – "Tule nagu oled"

Indie-folk ansambel andis välja topeltsingli "sans bande", millel kõlab bändi juhi Tidi enda laul "Tule nagu oled" ja kaver Kanada artisti Ronald James Mackay loost "Gets Me Through the Day". Bändita singlitega teeb Tidi enda sõnul kummarduse enda sooloartisti juurtele ja teda läbi aegade mõjutanud laulukirjutajatele.

Caspar Magus – "Huugan"

Caspar Magus andis välja uue EP "Inimlikkus kaose varjus", kust leiab viis lugu ning külalistena astuvad üles ka Yasmyn, Genka ja Kirot.

I Wear* Experiment – "Exhale"

I Wear* Experiment lõpetab kaks aastat kestnud vaikuse uue singliga, mida luues on inspiratsiooni otsitud trummist ja bassist ning The Prodigy loost "Invaders must die". "Loo põhiline sõnum on, et kõike üle mõeldes tuleb mõnikord lihtsalt keskenduda põhilistele ja lihtsatele asjadele – nagu näiteks hingamine," selgitas bändiliige Hando Jaksi.

Eleryn Tiit ja Jüri Pootsmann – "Kuule ja tagasi"

Eleryn Tiit avalikustas täna teise osa oma debüütalbumist. Eelmise aasta novembris ilmunud seitse lugu said neli lugu lisaks. Ühe uue loona leiab plaadi lõpust ballaadi koos Jüri Pootsmanni, millega autoriks lisaks esitajatele Andreas Poom ning loo produtseeris Erki Pärnoja.

Nublu ja Mikael Gabriel – "Yao Ming"

"Lühidalt öeldes ütleksin, et "Yao Mingil" on garanteeritud MGN-i (Mikael Gabriel Networki, toim.) kvaliteedimärk ja see ei jäta kedagi külmaks. Hea tunne on avaldada suvisemat muusikat, mis toob meie ühisprojekti täiesti uue mõõtme," rääkis Mikael Gabriel.

Metsakutsu – "Toe Tag Igavesti"

Metsakutsu avaldab uuel singlil austust eesti hiphopi "Legendaarsele" triole.