Eesti populaarseimad raadiojaamad on Vikerraadio ja Raadio 4

Eesti populaarseimal raadiojaamal Vikerraadiol on päevas 121 000 kuulajat, näitab Kantar Emori raadio- ja muusikakuulamise seire perioodil 2023. aasta oktoober kuni 2024. aasta märts. Vikerraadiole järgnevad päevaste kuulajate poolest Raadio Elmar ja Star FM.



Sama esikolmik on viimases uuringus ka nädala kuulajate arvestuses – Vikerraadiot kuulab nädalas 233 000 inimest, teisel kohal on Elmar ja kolmandal Star FM. Järjestus on sama ka kuu võrdluses, kus Vikerraadio on esikohal 261 000 kuulajaga.



Venekeelsetest raadiojaamadest eelistatakse enim Raadio 4 programmi. Vähemalt 15 minutit nädalas kuulab Raadio 4 programmi 81 000 inimest ja päevas 37 000 inimest. Mõlemad näitajad on viimaste uuringutega kasvanud ja võrreldes eelmise uuringuga (juuli-detsember 2023) on Raadio 4 saanud juurde 2000 kuulajat nädalas ning 3000 kuulajat päevas.



Viimase uuringuga võrreldes on kasvanud ka Raadio 2 päevaste kuulajate arv, mis värskeimas uuringus on 28 000 (eelmises uuringus 25 000). Nädalas jõuab Raadio 2 programm 106 000 inimeseni.



Klassikaraadio päevane kuulajaskond on kasvanud tuhande võrra, olles nüüd 13 000. Nädalas on Klassikaraadiol 57 000 kuulajat. Raadio Tallinna vastavad näitajad on 6000 kuulajat päevas ja 19 000 kuulajat nädalas.



Kantar Emori värske uuring näitab, et kokku kuulas erinevaid raadiojaamasid sel perioodil 539 000 inimest päevas. Aina enam kuulavad inimesed raadiosaateid ka järele – eelmises uuringus oli päevane raadiosaadete järelkuulajate arv 28 000, käesolevas uuringus oli see 33 000.



Andmete allikas: Kantar Emor, Raadio- ja muusikakuulamise uuring, periood oktoober 2023-detsember 2024, 12-74-aastased Eesti elanikud