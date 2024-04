Merle Palmiste: inimesed vihastavad, kui neile mõni komöödia ei meeldi

Uues kodumaise komöödiasarja "Minu küla" osatäitja Merle Palmiste ütles "Vikerhommikule", et komöödiate puhul on publik nõudlikum kui draamade või tragöödiate puhul.

Kui Palmiste, kes enda sõnul loeb alati kommentaare, luges kommentaare postituse alt, mis teavitas sarja saabumisest teleekraanidele, siis enda üllatuseks avastas ta sealt ainult positiivsed kommentaarid.

"Ehmatasin ära. /.../ Tavaliselt on ikka nii, et tuleb uus asi ja võib-olla kirjutavad ka need, kellele absoluutselt ei meeldi. Tegelikult on ka see huvitav, et kui näiteks teatrisse tuleb draama või tragöödia, siis keegi ei virise, et vähe verd, mõrva ja vägivalda oli. Aga, kui on tegemist komöödiaga ja inimestele ei meeldi, siis nad tihti vihastavad, lähevad kurjaks. Komöödiaga on keerulisemad lood," rääkis Palmiste.

Sari jõuab televaatajateni järgmisel laupäeval ning Palmiste tegelane elab aastaid koos rikka puiduärimehega, kes ootamatult hukub. Testamendi avamise käigus selgub, et mees on abielus teise naisega. Kahele lesele annab mees teispoolsusest ülesandeks saada hakkama maaeluga talus. Kellel see paremini õnnestub saab suured summad endale.

Päris elus peab Palmiste oma šansse maakodus hakkama saamiseks päris heaks. "Tänapäeval on ju väga lihtne. Kui midagi ei tea, näiteks kuidas rukist külvata, siis guugeldad. On ju igasugused äpid, õppevideod, ma saaks raudselt rukki külvatud," rääkis Palmiste.

Samas läheks Palmistel vesikloseti ja kuivkäimla vahel valimine keeruliseks. "Ma olen loomult optimistlik inimene ja on väga vähe asju, mida ma südamest vihkan ja absoluutselt ei kannata. Need on vürtsikilud ja kuivkäimla," rääkis Palmiste, kes kahtlustab, et vürtsikilu ei salli ta oma seose tõttu Hiiumaaga, kus kalaks peetakse angerjat, siiga, forelli, haugi. "Kilu, ei," nentis Palmiste.

Näitleja sõnas, et talle väga meeldib teatriväliseid tele- ja filmiprojekte teha. "See pakub vaheldust. Filmide ja seriaalide spetsiifika on teistsugune. Lisaks saab kokku erinevate kolleegidega üle eesti. Näiteks Ergo Kullaga, kes on selle sarja režissöör, puutusin ma esimest korda kokku. Selline tööpuhkelaager," tõdes Palmiste.

Draamateatri edu kõrval usub Palmiste, et Eesti teatril laiemalt läheb väga hästi. "Eestlased armastavad teatrit. See on müstiline, kui palju meie rahvaarvu kohta inimesed teatris käivad," sõnas Palmiste ja meenutas hiljutist reisi Iirimaal elavate eestlaste juurde, kes tõid ainsa murekohana sealse elu kohta välja, et teatris ei saa käia.