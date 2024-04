Turismivastase streigi eesmärk Kanaaridel oli soov turistidelt raha saada

"Meile tuli ka see turismivastane meeleavaldus üllatusena, küsisin oma raamatupidamisfirmast, kelle 300 kliendist enamus on välismaalased, kes on tulnud siia teenindama oma rahvusgruppe ja kes kõik on pärit Kanaaridelt, et mida nemad sellest arvavad. Ka põlised kanaarlased olid ääretult üllatunud ja ei saanud aru, miks need meeleavaldused toimuvad," ütles Eike Feigenbaum, kes elab ja töötab Tenerifel.

Feigenbaumi sõnul andis üks ajakirjanik Kanaari televisioonis kommentaari selle teema kohta ja tõi metafoori, et teil on kolm last, kellest üks õpib väga hästi ja teised kaks mitte. Üks neist, kes õppida ei viitsi, on põllumajandus, mis kiratseb ja tööstus, mis hoogu sisse ei saa ja see tubli laps on turism, mis meeletult õitseb ja toob kohalikele elanikele raha sisse ning küsis, et miks on nüüd see tubli laps ette võetud, kellest on kogu perele ainult kasu.

"Aga eile siis tuli välja uudis miks inimesed tänavatele läksid ning lahenes ka müsteerium, kellele see võis kasulik olla," ütles Feigenbaum. "Tenerife president Rosa Davila ütles lõpuks välja, et massilised meeleavaldused andsid nüüd võimaluse kehtestada tasulised sissepääsuload ehk piletid looduskaitsealadele, mis on turistide hulgas väga populaarsed nagu Hispaania kõige kõrgem tipp El Teide, endine piraadiküla Masca kuristiku äärel, mis on meie Machu Picchu või Anaga rahvuspark, kus kasvavad biosfääri looduskaitsealaks kuulutatud reliktsed loorberimetsad.

Looduskaitsealadele pääsemise tasuliseks muutumine on Feigenbaumi sõnul meelelavalduste pöördepunkt.