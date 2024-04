Seiklusrattur Vietnamis: ratas oli kuu aega minu kodu

Nädal tagasi tuli seiklusrattur Ergo Kukk Vietnamist, kus ta väntas kuu ajaga Hanoist Ho Chi Minhi, kokku 2051 kilomeetrit.

"Soov sai alguse paar aastat tagasi lokaalist Väike Kuuba, kus sõber Jesper lasi üht lahedat muusika playlist'i Vietnamist ja ma kujutasin ennast ette selle muusika saatel neil maagilistel Kagu-Aasia teedel ja sellest tärkaski huvi Vietnami kultuuri ja ajaloo vastu," meenutas seiklusrattur Ergo Kukk oma suure seikluse algust.

"Tahtsin juba eelmisel aastal minna, aga ühtegi lolli polnud, kes minuga kaasa oleks tahtnud tulla. Oleksin eelistanud mitmekesi minekut, aga nüüd oli see mu jaoks mugavustsoonist väljaminek. Ratas oli kuu aega minu kodu. Igale poole tarisin ratta kaasa, et see oleks mul silme all."

Kuke sõnul ei ole ta kunagi end nii ohutult tundnud kui Vietnamis. "Seal kuidagi toimis kõik. Üks väga suur pluss on seal signaalitamine. See on seal abinõu, et ma tulen! Õnneks on seal laiad teed ja enne minuni jõudmist suured bussid ja autod ikkagi signaalitasid."

Kuke sõnul olid tal kohalikega väga toredad kokkupuuted. "Käisin seal kontvõõrana isegi pulmas. Pruudi isa kutsus mind sisse ja järgmised kaks tundi jõin pruudi isaga õlut. Rääkisime käte ja jalgadega ja vahepeal üks lapselaps tõlkis meid."

Kukk kiitis Vietnami hostelikultuuri. "Hostelid on seal hästi toredad ja üldse seiklejaskeene on väga vinge. Igaüks rääkis seal õhtul oma lugu."

Kuuajase reisi eelarve oli Kuke sõnul 2500 eurot, millest pool olid lennupiletid. "See on ikka väga odav maa. Mul oli karusprei Eestist kaasa ostetud, aga ühegi loomaga mul seal muret ei olnud."

Järgmisena plaanib ta rattaga sõitma minna Aafrikasse, Rwandasse. "Nüüd lähen koos sõpradega."