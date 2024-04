Jupiter pakub sünnipäeva puhul uusi sarju ja filme

2020. aasta kevadel avatud Jupiteri jaoks on viimane aasta möödunud kiire kasvu tähe all. Võrreldes möödunud aastaga on Jupiteri vaatajaskond kasvanud 30 protsenti, silmapaistev hüpe on tõusnud just noorte vaatajate seas.

Statistika näitab sedagi, et aina sagedamini vaadatakse Jupiteri teleriäppidest suurelt ekraanilt. Lisaks saadetele-sarjadele on Jupiteri sisu aasta jooksul täienenud mitme uue taskuhäälinguga, teiste seas filmiteemaline podcast "Filmaania" ja meeste tervisejutte jagav "Mehed, hakkame elama!".

Neljandat sünnipäeva tähistab Jupiter kirju sisuga, mis on spetsiaalselt peonädalaks valitud. Uute sarjadena näeb Jupiteris šoti krimisarja "Kättemaks" ja briti krimisarja "Professor T". Filmidest on sünnipäevaks lisandunud Cannes'is Kuldsele Palmioksale nomineeritud prantsuse draama "Igavesti noored" ja dokumentaalfilm "Matrixi põlvkond", mis avab kultusfilmi mõju ja erinevaid prohvetlikke aspekte. Aegumatutest lemmikutest on täies mahus tagasi paljude lemmiksarjad "Hercule Poirot" ja Hyacinth Bucket.

Professor T Autor/allikas: pressimaterjal



Pidevalt uueneva sisu kõrval on Jupiter arendanud jõudsalt ka erinevaid tehnilisi võimalusi. Viimati täiustati pildikvaliteeti ja nüüd saab Jupiteri sisu järele vaadata HD-kvaliteedis, eeldusel, et kasutaja tehnika ning interneti kiirus seda võimaldavad. Kogu Jupiterist leitav sisu on omakorda toestatud subtiitritega, seejuures saab valitavate automaatsubtiitritega jälgida ka eestikeelseid saateid.



Vahetult enne sünnipäeva võttis Jupiter veebis kasutusele uue otsingumootori, kust leiab märksõnade põhjal üles ka üksikuid episoode. Täispikkadele saadetele lisaks saab soovi korral vaadata ka üksikuid saatelõike, näiteks võib endale huvipakkuvaid lõike vaadata nii "Osoonist", "Ringvaatest" kui ka "Pealtnägijast".



Vaid Jupiterist leitava sisu kõrval saab nii veebis kui telerist otse ja järele vaadata kõiki kolme ERR-i telekanalit. Juba praegu on ETV2 veebileht liidetud Jupiteriga ning järgmiste arendustena saab Jupiter veebikoduks ka telekanalitele ETV ja ETV+.