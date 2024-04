Rasmus Merivoo: iga filmiga loodan, et inimene leiab mu filmi üles

"Kogu see protsess on justkui déjà-vu (varemkogetud tunne-toim.), nagu 18 aastat tagasi, et film sai valmis ja nüüd ta ise muliseb üle Eesti ning inimesed leiavad selle filmi üles," ütles hetkel kõige populaarsema filmi "Tulnukas 2" režissöör Rasmus Merivoo. "Aga muidugi iga filmiga loodan, et inimene leiab mu filmi üles ja saab oma katarsise kätte."

Merivood rõõmustab ka kinopublik komme riietuda vastavalt filmi peategelastele, kandes kinos filmist tuttavaid nokkmütse ja veste. "See teeb mind väga rõõmsaks. Neid veste ja mütse on Eesti pealt päris palju kokku saadud. Mulle meeldib, kui inimesed oskavad elust rõõmu tunda. Publiku reaktsioonid on suhteliselt sarnased igal pool."

Merivoo meenutas, et ta kirjutas stsenaariumi kodus valmis ja alles siis rääkis ideest laiemalt. "Siis sain öelda, et hakkame kohe tegema. Kõigil oli selge, et vanad head ajad on tagasi."

"Valdis on esimene kangelane, keda ma kohtasin," meenutas Merivoo filmi peategelase nime sündi. "Kui ma esimesel koolipäeval 1. klassi läksin oli mul kaasas väike roheline lõvi, mille kaksikutest klassivennad mult ära võtsid. Ma ei olnud sellise asjaga üldse harjunud. Hakkasin nutma ja olin endast väljas. Siis tuli kuskilt Valdis, küsis, mis viga on, läks nurga taha ja tuli lõviga tagasi, ning sellest ajast peale on Valdis minu kangelane. Filmi jaoks tuli Valdise nimi tegelikult tegelasest Valdis, kes oli suhtlusaldis. See oli tegelane, kelle Uku Uusberg lõi mingi näidendi jaoks Nukuteatris, mida ma nägin vahetult enne seda, kui ma stsenaariumi kirjutama hakkasin."

Õudusfilmide festival HÕFF toimub Haapsalus juba mitmendat aastat ja seal on ka tänavu heategevuslik oksjon, mille tulud lähevad Ukraina abistamiseks. Oksjonile läheb ka Ott Sepa juukselokk, mis "Tulnukas 2" filmi jaoks maha aeti.

"Need on tõesti Ott Sepa juuksed. Annan selle jaoks kaasa ka oma garantiikirja," kinnitas Merivoo.

Oksjonile pannakse veel mängufilmi "Savvusanna sõsarad" autogrammidega kibu, õuduskomöödia "Mootorsaed laulavad" mootorsaag, Rainer Sarneti mängufilmi "Nähtamatu võitlus" pealuu, animafilmi "Sokid" tegelaste komplekt ja palju muud põnevat.