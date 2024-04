Õpetaja Riina Murulaid on viinud "Rakett 69" võiduni neli oma õpilast

"Ringvaade" käis külas Miina Härma gümnaasiumi füüsika- ja keemiaõpetajal Riina Murulaidil, kelle õpilane Andri Türkson võitis teadussaate "Rakett 69" 14. hooaja. Lisaks Andrile on õpetaja Murulaidi õpilasteks olnud ka Juhan Koppel, Kadi Siigur ja Uku Andreas Reigo, kes kõik on "Rakett 69" teadussaate võitjad.

"Ma läksin ikkagi võitma. Selline tunne oli, et hüppaks lakke, ei teagi, kuidas ära rõõmustada!" meenutas "Rakett 69" 14. hooaja võitja Andri Türkson oma esimesi emotsioone pärast teadussaate võitu. "Lapsepõlves oli "Rakett 69" minu lemmiksaade, see oli nii lahe, kuidas saates ehitati ja asju välja mõeldi ning ma tahtsin ka seda teha. Põhikooli lõpus tegin plaani, et 11. klassis lähen "Rakett 69" saatesse."

Teadussaate "Rakett 69" võitjad Juhan Koppel, Kadi Siigur, Uku Andreas Reigo ja Andri Türkson on kõik Miina Härma gümnaasiumi füüsika- ja keemiaõpetaja Riina Murulaidi õpilased.

"See oli nii uskumatu tunne, kui Andri saate võitis, mu sees oli küll selline tunne, et ma olen veel kõrgemal, kui see võidurakett finaalsaates lendas!" meenutas Murulaid.

Teadussaate esimese hooaja võitja Juhan Koppel oli Sütevaka koolis Riina Murulaidi õpilane. "Juhan teadis tehnikast ja teadusest väga palju, ta oli hästi leidlik ja uudishimulik, aga see on kõigi nende õpilaste puhul märksõna," meenutas Murulaid.

"Õpetaja Riina tunnid on sellised, kus uue teema puhul kõigepealt räägitakse, kus seda kasutada, siis räägitakse teooriast ja tehakse katseid ning nii jääb kõik palju paremini meelde," ütles Türkson.

"Ma olen lootusetu optimist ja usun sellesse, mida ma teen. Usun, et õpilastele meeldib õppida, et nad tahavad saada targemaks, et neil poleks hirmu füüsika ees, et see oleks tund, kuhu õpilased tahavad tulla," selgitas Murulaid.

"Riina rääkis alati suurt pilti," meenutas teadussaate 10. hooaja võitja Uku Andreas Reigo. "Eredalt on meeles, kui tegime üht soojusfüüsika katset, meile anti soe vesi ja erinevad anumad, kuhu vett valada ja vaatasime, kuidas vesi jahtuma hakkab. Esimese sammuna tahtis Riina, et me mõtleksime esmalt järele, miks on metallides soojusjuhtivus parem, miks me peaksime seda eeldama. Koheselt sidus ta selle üheks suureks tervikuks ja seda ma proovin ise ka nüüd iga päev edasi teha."

"Ta on mind tohutult mõjutanud. Õpetaja on see, kes laob vundamendi, mille pealt õpilane ise saab edasi ehitada. Aga esialgse huvi ja mõistmise, et on võimalik leida vastuseid, saab anda ainult õpetaja. "Rakett 69" andis mulle enesekindlust ja oskusi," ütles Reigo, kes õpib ülikoolis materjaliteadust.